"Si no hay fracking, no hay sismos en Sauzal Bonito"

Un fuerte sismo tomó por sorpresa a los mendocinos durante la madrugada del miércoles, cuando la tierra se movió y generó alarma en miles de personas. La información preliminar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) indicó que un sismo de magnitud 5,8 se sintió a las 00:17 y su epicentro estuvo ubicado a 117 km al oeste de Mendoza, a 203 km al SO de San Juan y 6 km al NO de Las Cuevas. También se indicó que tuvo una profundidad de 119 km.

"En Mendoza pasó lo que viene pasando hace millones de años, choque de la placa sudamericana con la de nafta, es un sismo natural. Con una profundidad de 120 km, según el registro de Inpress, con mucha profundidad", sostuvo Javier Grosso, Geólogo e Investigador en diálogo con 24/7 Noticias Canal de Noticias.

Estando a pocos kilómetros, afortunadamente en Sauzal Bonito no se sintió ningún sismo. Han pasado ya más de dos meses desde que se registró el último evento sísmico en cercanías al pueblo el 22 de Agosto. "No es casual que así ocurra, ya que no se realizan operaciones de fractura en pozos horizontales de Shale Gas o Shale Oil, a menos de 25 km".