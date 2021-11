Una ex policía se encadenó en la puerta de Casa de Gobierno

Areli González hace 11 años trabaja dentro de la Policía de la Provincia de Neuquén, y en marzo de este año la retiraron de la fuerza. Este viernes se encadenó por cuarta vez en la puerta de Casa de Gobierno. Pide respuestas, ya que tiene a cargo a dos menores de edad con discapacidad. El lunes tendrá una reunión con la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo.

"Recibí retiro obligatorio (Ley 284) de parte de la policía, Me voy sin nada, con una mano atrás y otra adelante. Yo sufrí seis años violencia por parte de mi pareja, y desde la policía no tuve respaldo y ahora me despiden. Tengo dos hijos discapacitados que mantener”, sostuvo González en diálogo con las cámaras de 24/7 Noticias.

"En una oportunidad me cruce al gobernador Omar Gutiérrez, le conté mi situación y me dijo que me acerque y me atendió Vanina Merlo, pero no me dieron ninguna respuesta de nada. Se respaldan de faltas de hace cuatro años. Yo sufrí seis años violencia por parte de mi pareja, y desde la policía no tuve respaldo y ahora me despiden. Tengo dos hijos discapacitados que mantener”, agregó indignada.

Luego de estar una hora encadenada, recibió una nota escrita y firmada por la Ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, citándola para el próximo lunes y así, poder buscar alguna solución. Además, en la reunión estarán presentes Jefes de la fuerza.