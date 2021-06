Realizan hisopados y no se los considera esenciales

Estudiantes avanzados de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue reclaman que se los vacune contra el Covid-19, ya que realizan prácticas en hospitales y clínicas de Río Negro y Neuquén desde que comenzó la pandemia y quedan más de 180 sin siquiera haber recibido la primera dosis.

"Sabemos que las vacunas llegan lento y que las personas con factores de riesgo deben ser las primeras vacunadas pero si no estamos vacunados somos un riesgo, no solo para nosotros sino para la comunidad en general. La gran mayoría vive con sus padres que son personas adultas", expresó Nazaret González, estudiante de medicina de la UNCO.

Los estudiantes aseguran que desde que iniciaron sus prácticas en diciembre del 2020, nunca se los consideró como personal esencial, pese a que realizan hisopados en los tráileres del plan Detectar, muchos atienden a internados por Covid y otros trabajan en la campaña de vacunación y seguimiento de pacientes.

Este reclamo, lo vienen realizando desde que comenzó la campaña de inoculación, y si bien ya enviaron las listas de los alumnos a los ministerios de Salud de ambas provincias, aún no obtienen respuestas. "Al no estar en ninguna lista como profesionales de la Salud, no nos podemos anotar en ningún lado", enfatizó González en diálogo con 24/7 Canal de Noticias.