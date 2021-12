El lugar donde murió Elías Garay, en primera persona

En el camino hacia Cuesta del Ternero, donde fue asesinado Elías Garay y donde está la toma que mantiene la comunidad Quemquemtreu, hay tres controles policiales. Piden documentación a aquellas personas que “no son vecinos de la zona”. En el tercer control, se informa que ese es el límite para circular, por orden judicial.

En el mismo camino, hay algunos desvíos hacia campos de vecinos. Se dice que, a través de los mismos, se puede acceder por las noches hacia el lugar en el que se encuentran los integrantes de la comunidad.

A lo lejos, en la montaña, se puede observar la bandera que plantaron. Cuando cae el Sol, también la fogata. Efectivos policiales, cuentan que son observados desde las alturas.

Algunos vecinos desconocen la situación y otros afirman que no se muestra la realidad, por la desinformación y manipulación.

Las cámaras de 24/7 Canal de Noticias, en el lugar

El fin de semana, el equipo periodístico de Prima Multimedios, estuvo en El Bolsón. Allí, dialogamos con quienes viven en el lugar. "Anita" tiene su casa muy cerca de Cuesta del Ternero. En su testimonio, lamenta la situación y pide rápidas respuestas, haciendo hincapié en las próximas generaciones. Contó que su familia le ha inculcado fuertes valores, pero aseguró que "estoy segura que quienes generan disturbios no son mapuches". "Si se sacan los pañuelos de la cara, puedo decirte si son mapuches o no. Estoy segura que no lo son", agregó. Además, contó que encabeza un relevamiento de escuelas de la zona y que debió pedir ayuda a familiares para concretar la tarea, ya que no le permitieron el acceso al lugar.

En el móvil y con las cámaras de 24/7 CN, también realizamos el recorrido hacia Cuesta del Ternero. En el primer y segundo control policial, los efectivos pedían documentación. Brindaban información sobre el conflicto, advirtiendo que no se podría llegar a tomar contacto con integrantes de la comunidad. En el tercer control, la cantidad de efectivos se duplicaba. Ese era el punto, precisamente, hasta el que pudimos llegar.

En medio de la conversación, detallaron que la rutina se tornaba complicada. Eran observados durante el día y, mucho más, por la noche. Pidiendo información a cada persona que se acerca, cuentan con un registro muy concreto, y todo indica que algunos dueños de campos mantienen un diálogo fluido con integrantes de la comunidad.

Pudimos tomar contacto con uno de los vecinos que, aparentemente, tiene acceso directo a la zona. No quiso brindar testimonio frente a las cámaras, asegurando que "quienes tienen que hablar son los de la comunidad, no yo".

El programa especial, con la experiencia en primera persona y con cada detalle registrado en nuestras cámaras, será emitido en vivo por la pantalla de 24/7 Canal de Noticias.

El conflicto y Elías Garay

El domingo 21 de noviembre murió Elías Garay. Fue asesinado en Cuesta del Ternero, en la toma que mantiene la comunidad Quemquemtreu. Tenía 29 años y había migrado hace 5 años hacia El Bolsón. Allí, comenzó a involucrarse en la causa mapuche.

Los integrantes de la comunidad mantenían un campamento en el ingreso al terreno, reclamando por tenencia ancestral. Lo levantaron y, 48 horas después, se produjo la grave situación.

En este contexto, ya se registraban previos ataques incendiarios, por parte de diferentes grupos mapuches. Por esta razón, la gobernadora Arabela Carreras, había solicitado la presencia de Gendarmería en la zona de Cuesta del Ternero.

Las versiones fueron muchas, al igual que las opiniones y declaraciones, por parte de autoridades y diversos organismos. Entre los pedidos, se encontraba el de la CTA, exigiendo “información oficial” sobre las víctimas. Por su parte, la izquierda neuquina condenó “la represión a mapuches”, y la APDH repudió el hecho a través de comunicados oficiales.

La familia de Elías Garay se manifestó en contra del reclamo de la lof y aseguró que el joven “se inmoló para ayudar a esta gente que usa al más necesitado”. Su hermana, había dicho que “no compartimos la forma de romper cosas y de usar a mi hermano para beneficio de su causa”.

Gonzalo Cabrera, testigo del hecho, salvó su vida milagrosamente después de haber recibido dos balazos en el abdomen. Actualmente, se encuentra en el Hospital de Bariloche.