El drama de la fuga de médicos, en primera persona

Alejandro Yapur es médico de guardia del hospital de Rincón de los Sauces, y contó en La Primera Mañana por AM550 la difícil situación que se vive en el sector público en la región. Detalló: "en la guardia somos dos médicos generales y hay otro de guardia pasiva que es quien sale en accidentes a distancia o con derivaciones, pero esta semana no contamos con eso. Eso implica que suceda lo que me pasó ayer, que estaba de guardia activa y una clínica privada nos mandó un paciente que si bien tenía obra social no era con la que trabajaba el lugar, y presentaba un infarto agudo de miocardio. Nos dijeron que teníamos que resolver y salir uno de nosotros, y tuve que salir dejando a mi compañera sola, y si llega a haber un accidente y ella también debe salir el hospital se queda sin médicos".

LA GRAVE SITUACIÓN DEL HOSPITAL DE RINCÓN DE LOS SAUCES



El Médico de guardia del hospital de la localidad neuquina, habló con #LaPrimeraMañana y contó la triste situación que atraviesa la salud pública en Rincón.#neuquen #rincondelossauces pic.twitter.com/4nZpy6VPIx — AM550LaPrimera (@AM550LaPrimera) December 31, 2021



“Si vos traes a tu hijo grave y no hay quien lo atienda, vos podes hacerle juicio al estado pero a tu hijo no hay quien te lo devuelva. La ministra habla mucho en la legislatura pero el que se sube a la ambulancia es el medico de la salud publica” aseguró el médico.

En cuanto a los motivos que llevan a que haya una carencia de recuso humano en la salud pública, Yapur, quien es delegado del sindicato de profesionales Siprosapune, asegura: "Esto es lo que denunciamos hace mucho tiempo. Hace bastante que estamos trabajando en el proyecto de ley de la carrera sanitaria, para evitar la fuga de profesionales al sector privado. La salud pública fue un bastión en la provincia de Neuquén y se está perdiendo. Hay profesionales que están con certificados psicológicos y otros se fueron del sistema. Se fueron cinco médicos, pero no vienen otros”.