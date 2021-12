Buscan estafar a la gente usando al niño asesinado

Vecinos de 7 de Mayo y varios usuarios de Facebook, advierten sobre una publicación que comenzó a circular en redes sociales. A través de la misma, piden dinero para la familia del bebé neuquino que fue violado y asesinado. Aseguran que el pedido es falso y, en los comentarios, expresan su enojo e indignación. Además, piden que se tomen medidas con respecto a la persona que la escribió.

En la publicación aseguran que "la abuela del pequeño necesita ayuda" porque "quedó a cargo de los tres hermanitos y necesita pagar todo". "Tiene que pagar 60 mil pesos y no cuenta con esa cantidad", agrega, al tiempo que deja los datos necesarios para que se realicen transferencias.

En las redes los usuarios denuncian indignados:

El oportunismo no tiene precio..

Quieren embolsar efectivo con la muerte de un menor de 2 años..

Hagan las denuncias que correspondan..

Esto es un fraude... no colaboren con dinero la cuenta no corresponde a ningún familiar.