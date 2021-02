Atendía a una embarazada y se lo quiso llevar la grúa

Una llamada por teléfono lo alertó sobre una mujer embarazada necesitaba ayuda urgente por una pérdida. Fue así que un conocido obstetra de Bariloche llegó hasta el hotel donde estaba la paciente muy preocupada por su salud y la de su pequeño por nacer. Pero la atención debió ser interrumpida abruptamente porque la grúa municipal ya tenía fajada la camioneta y estaba a punto de comenzar el traslado. El profesional indignado se subió a su Renault Duster y se atrinchero. Su actitud, por demás lógica, no se trataba de clemencia ante una infracción, sino un pedido de justicia.

El hecho sucedió en pleno centro de Bariloche, cerca de las 10.30 de la mañana y el médico debió permanecer encerrado en su camioneta para impedir el acarreo por haberla dejado estacionada en un sector reservado para el ascenso y descenso de pasajeros. No conforme con la explicación minuciosa que el ginecólogo brindaba, los inspectores municipales no cedían en su posición de trasladar el vehículo en una grúa por haber cometido una infracción.

La situación particular había comenzado minutos antes, cuando el médico fue convocado desde un hotel céntrico para atender a una mujer embarazada que sufría pérdidas y estaba muy nerviosa por su estado de salud y el de su pequeño en gestación. El ginecólogo Ricardo Lorenzo llegó en su camioneta particular y al no conseguir estacionamiento, decidió dejar su Renault Duster blanca en un lugar reservado y debidamente señalizado. El profesional colocó las balizas e ingresó al hotel donde atendió a la paciente.

Sin embargo la revisación a la mujer tuvo que ser interrumpida abruptamente, es que alguien ingresó corriendo al hotel para advertirle que los inspectores municipales estaban haciendo un multa y que incluso estaba la grúa levantando el vehículo para removerlo.

Con mucha bronca por la situación, el médico salió del hotel e intentó convencer a los municipales, quienes no quisieron escuchar ninguna explicación. Así fue como Lorenzo abrió la puerta de la camioneta y se subió. Ante la imposibilidad de acarrear un vehículo con ocupantes en su interior, el procedimiento se tuvo que demorar. Fueron 40 minutos, en los que el médico estuvo colgado de la grúa dentro de su vehículo.

De a poco los curiosos se fueron juntando y rápidamente, al conocer la situación, tomaron partido por le profesional, que mantenía su postura firme para que su camioneta no sea trasladada a la playa de secuestros municipal. También llegaron los medios de comunicación y a partir de allí la situación empezó a tener una posibilidad de arreglo. "Soy médico obstetra, por eso me llamaron, la vi y me volví nuevamente al vehículo y entré porque le estaban poniendo los precintos", afirmó en declaraciones radiales, mientras le solicitaban la documentación correspondiente.

Ya con la presencia de la Policía, que intentó interceder ante el caos generado, el médico recalcó: "No estoy pidiendo clemencia, sino justicia". Y repitió paso a paso como se dieron los hechos, ya que intervino ante la urgencia de una mujer embarazada que caminaba por la calle y al sufrir pérdidas de sangre, fue socorrida por el personal de un hotel y él como ginecólogo fue convocado.

“No fue que paré a comprarme un par de zapatos, me llamaron de urgencia por un señora que estaba con hemorragia”, reiteró tras conversar con el personal jerárquico de Tránsito y lograr que desistieran en llevarse su vehículo, pero le labraron la multa correspondiente y fue derivado al juzgado de Faltas para hacer el debido descargo.