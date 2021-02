El intendente de El Bolsón denunció que lo quisieron secuestrar

El intendente de El Bolsón Bruno Pogliano denunció que fue amenazado por un grupo de 15 personas encapuchadas que lo increpó con armas blancas durante media hora en Cuesta del Ternero.

Así lo señaló primero a través de las redes y luego formuló la denuncia penal. Indicó que algunos tenían el rostro pintado de negro y otros llevaban anteojos oscuros.

El hecho ocurrió el viernes por la noche después de que el Pogliano participó de una reunión con los pobladores de Cuesta del Ternero para coordinar la articulación de la ayuda desde el municipio, el gobierno provincial y nacional.

“Me quedé esperando un petitorio con 6 personas de mi equipo cuando de repente, entró corriendo un grupo de personas, con machetes en las manos y cuchillos. Me dijeron: “de acá, no te vas´. Empezaron a increparme, a decirme que renuncie, de la minería y el Camino del Oro. Traté de contestar, pero no me dejaban. No dejaban de amenazarme”, relató Pogliano

“Un grupo de vecinos me ayudó a subir a la parte de atrás de la camioneta. Pero esta gente empezó a rodear todo el vehículo para no dejarnos pasar. Los mismos vecinos me salvan de la situación porque yo intuyo que se iba a dar algo similar a lo que ocurrió en la iglesia. Querían retenerme en el lugar sin señal, sin posibilidad de avisarle a nadie”, indicó

Pogliano ya radicó la denuncia penal del suceso. “A las claras hubo un intento de coartar mi libertad, un intento de secuestro y violencia que no corresponde. Hay una persona reconocida, pero todo está en manos de la justicia. Según un testigo estaba la mujer de Jones Huala”, aseguró.

Repudio

En las últimas horas Pogliano recibió apoyo, acompañamiento y el repudio de lo que tuvo que padecer. Durante este sábado mantuvo un encuentro con la Secretaria de Seguridad, Betiana Minor, quien le garantizó poner a disposición todos los recursos para esclarecer lo sucedido. “Me reuní con el intendente Bruno Pogliano para ponerme a su disposición ante los repudiables hechos de violencia de los que fue víctima y poner los recursos de esta Secretaría a disposición del Ministerio Fiscal para el esclarecimiento de la causa. La violencia nunca es el camino”, escribió Minor en sus redes sociales luego del encuentro.

Otra manifestación de repudio fue de la gobernadora Arabela Carreras. “Condenamos cualquier tipo de violencia y no podemos permitir hechos de este tipo. Hemos hecho del diálogo la principal herramienta para solucionar cualquier tipo de situación. Sin embargo, estos grupos violentos que ya se han manifestado en otras oportunidades, esta vez han cruzado un límite”, expresó.

En tanto el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, lamentó el tenso momento que vivió Pogliano. “Lamentable, no tengo palabras para describir un hecho tan repudiable. Pasó un momento durísimo y por eso nos solidarizamos con Bruno” indicó a través de su programa de radio “El intendente responde”

La presidenta del espacio político PRO, Patricia Bulrich también se solidarizó con Pogliano. A través de Twitter señaló que “encapuchados armados intentaron secuestrar al intendente de El Bolsón. El nivel de impunidad del RAM en el sur es producto de un gobierno que no distingue entre la legalidad y el delito. No podemos aceptar vivir bajo el sometimiento y la violencia. @BrunoPoglianoOK estamos con Usted