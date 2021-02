Recibieron un termómetro para una escuela con 300 alumnos

A menos de una semana de la fecha programada por el Gobierno para el inicio de clases, Marcos Delle Piane , docente de San Martín de los Andes, realizó un video denunciando que no pudieron realizar las reuniones previas al comienzo de clases porque la escuela no estaba sanitizada. Solo habían enviado un tótem con alcohol en gel y un termómetro. “Daría la impresión que al gobierno le queda mejor que las clases no empiecen”, aseguró.

El docente habló con 24/7 Canal de Noticias y reclamó los escasos elementos que enviaron desde el Estado para cumplir con los “exigentes protocolos”. Incluso informó que el mismo Consejo Federal de Educación es el que no les permite ingresar a las escuelas por no estar preparadas.

Sobre el termómetro, expresó que son “150 chicos por turno que llegan más o menos al mismo horario, imagínense lo que iríamos a demorar solamente para tomarles la temperatura”.

En este contexto, dijo que durante este jueves habrá una reunión con supervisión escolar para analizar la situación. “A una semana no sabemos si arrancamos. Me envían fotos los alumnos diciendo que ya se compraron los guardapolvos”.