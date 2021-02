Habilitaron el regreso de los chicos a los jardines privados

En pleno debate por el regreso de las clases presenciales, Salud Pública de Río Negro habilitó el funcionamiento de los jardines de maternales y de infantes de gestión privada de toda la provincia. La medida se tomó luego de que se convocara a una marcha para reclamar la rápida apertura de estas instituciones que permanecían cerradas desde que se decretó la pandemia el 20 de marzo del año pasado.

El propósito de la habilitación es que los trabajadores que han tenido que volver a sus puestos laborales, puedan contar con la contención de este tipo de instituciones educativas para sus hijos para favorecer a la organización familiar. Además, la reactivación económica de un sector paralizado, y personal sin ingresos, porque por más que desde el gobierno se brindó una asistencia, es importante destacar que la gran mayoría de quienes cumplen funciones en esos establecimientos lo hace bajo la figura de prestador de servicios, encuadrados como monotributistas, por lo que no fueron beneficiarios de la asistencia estatal.

En cuanto al funcionamiento de los jardines, será con el debido cumpliendo de las medidas de protección que eviten la propagación del Covid-19. La medida dispone que los protocolos deberán ser enviados por los municipios de cada localidad y que esta autorización podrá ser modificada o suspendida, en forma total o parcial, en caso de detectarse algún tipo de incumplimiento.

Desde Salud Pública se deja en claro que serán los jefes comunales quienes deban fiscalizar, y supervisar el cumplimiento de las normas de prevención.

Si bien no se establece un protocolo particular, se supo que cada institución deberá presentarlo en el municipio para su habilitación correspondiente. De todas maneras está contemplado que no podrán trabajar con la misma cantidad de chicos que lo venían haciendo previo a la pandemia, y que los cupos estarán acotados de acuerdo a la superficie de cada jardín.

También deberán trabajar de manera conjunta con las familias para que sean ellos quienes den aviso en caso de que algún familiar directo presente síntomas y a partir de allí se deberá comunicar al resto de las familias y se deberá cumplir con la desinfección del edificio.

Esta determinación de Salud Pública se de justo en medio del debate sobre el regreso a las clases presenciales del sistema escolar público, con un fuerte rechazo por parte de los distintos sindicatos, como el docente y el de los trabajadores auxiliares.