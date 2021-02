Guardaparques debieron apagar decenas de fogones

En el contexto de alto riesgo de incendios forestales y controles de rutina de temporada de verano, personal de Parques Nacionales y Gendarmería detectó gran cantidad de personas realizando actividades no habilitadas.

Durante el fin de semana, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi a través del Departamento de Guardaparques debió realizar diferentes intervenciones y actas de infracción a residentes y turistas en distintas zonas del Parque Nacional, en Bariloche. Solo en lago Gutiérrez, debieron hacer retirar a más de 500 acampantes y apagar decenas de fogones en lugares en los que no está permitido hacer fuego. Además, se sancionó a gran cantidad de visitantes por ingreso de mascotas, abandono de residuos y práctica de esquí acuático.

En tanto, en isla Victoria, los guardaparques realizaron diversas actas de infracción por acampar en un área no habilitada en la zona de Piedras Blancas, donde los visitantes no respetaron la cartelería del lugar. A esta actividad, se sumó una recorrida lacustre, en conjunto con la Seccional Huemul, por el Brazo Huemul y costa Este de isla Victoria, donde se realizaron otras actas de infracción por fuego en lugares no habilitados y varias multas por realizar esquí acuático en el lago Nahuel Huapi. Se incautaron los equipos no permitidos.

En la zona del río Limay también se realizaron infracciones a grupos haciendo fuego, acampando y con mascotas