Reiteran situación grave en terapia intensiva del hospital

Cinco terapistas del Hospital Castro Rendón de Neuquén ya presentaron su renuncia denunciando un colapso sanitario en el nosocomio. Los profesionales se encuentran en el grupo de 11 médicos que ya habían presentado un recurso de amparo ante la justicia.

Carolina Ubaldini, abogada e integrante del bufete que representa a los especialistas detalló al aire de La Primera Mañana por AM550 que "en las últimas semanas 5 terapistas presentaron su renuncia, algunas ya se hicieron efectivas y otras lo harán en el mes de abril, solo quedan 6 prestando servicio, mientras que solo hubo un ingreso. Peligra la calidad del servicio. Los terapistas que quedan son un recurso humano agotado que ha pasado por mucho estrés, con la segunda ola de Coronavirus en puerta".

"No solo el sector UTI Covid está complicado, al día de ayer, martes, no habían disponibles camas de cuidados intensivos para pacientes -No Covid-" denunció Ubaldini.