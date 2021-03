En el día de ayer, padres y madres en Defensa de la Educación presentaron una denuncia penal contra funcionarios neuquinos debido a la gran cantidad de establecimientos escolares con problemas edilicios, falta de conectividad de internet y falta de cargo de directivos, docentes y auxiliares.

Uno de los denunciados, el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, dialogó con 24/7 Canal de Noticias y desconoció por completo a los denunciantes, patrocinados por el abogado Gustavo lucero: “Eso de los padres autoconvocados, es una figura que no conozco, son 2.000 usuarios en Facebook. No puedo opinar mucho porque no sé quiénes son y en qué basan sus reclamos”, aseveró.

“Una cosa es decir que ATEN tienen planteos que son necesarios porque sabemos que tienen gente en toda la provincia, pero ese grupo no lo tengo claro, veremos de qué se trata y responderemos, porque hemos trabajado como corresponde”, exclamó respecto a la denuncia, que incluye a la ministra de Educación, Cristina Storioni.

En cuanto a la situación edilicia que atraviesan muchas escuelas de la provincia de Neuquén, el funcionario pidió recordar que durante el año pasado hubo una paralización de las actividades escolares debido a la pandemia: “No fuimos a reparar las escuelas por ese motivo, la pandemia afectó al ingreso de los recursos de la provincia y del país, además de la prioridad en Salud”.