Otro plantón de Carreras a los hospitalarios

Hay malestar entre los trabajadores autoconvocados de salud, ahora nucleados en la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, ASSPUR por el nuevo “plantazo” de la gobernadora Arabela Carreras

Cesira Bezic, la secretaria general de la organización explicó esta mañana que “una delegación de la comisión directiva se acercó en Choele Choel, a pedirle a Carreras que los reciba, durante un acto de entrega de viviendas. Entonces una persona del entorno de la gobernadora les pidió que esperen. Dos horas después el ministro de gobierno Rodrigo Buteler les comunicó que Carreras se había retirado del lugar. Ésta no es la primera vez que la gobernadora no cumple su palabra con el sector de salud, lo mismo hizo en Cipolletti”.

Agregó que “si no se quiere dialogar que lo digan directamente, pero que no nos hagan esperar durante dos horas. ¿Porque la negación de que existe un nuevo sindicato en Río Negro? Es una falta de respeto. ASSPUR no hace ruido porque tiene ganas de molestar, lo que estamos haciendo es porque necesitamos sentarnos a hablar como sindicato. No hay voluntad política de solucionar el conflicto salarial con salud”

Bezic señaló que “pensamos en un plan de lucha, diferente. El 7 adherimos a una jornada nacional donde habrá asambleas y movilizaciones. En la medida en que sigamos siendo ignorados las medidas se irán endureciendo”

Respecto a las renuncias que se presentaron en los hospitales públicos de Río Negro, Bezic indicó que “hubo aprietes cuando presentamos las renuncias en Salud. El gobierno nos apretó. Hay hospitales que están alineados con el gobierno. Se dieron situaciones que pasaron desapercibidas. Hoy reclamamos por lo salarial y también por las persecuciones, malos tratos y coerción que sufrimos los trabajadores. Donde haya un derecho vulnerado, ahí estaremos “