Tienen 500 chicos para ayudar y no alcanzan las donaciones

Por tercer año consecutivo se puso en marcha el proyecto “Ponete la Mochi” en Cipolletti, que tiene como objetivo acompañar a los niños y niñas de los barrios Puente 83, María Elvira e Isla Jordan, acercándoles útiles necesarios para el comienzo de clases. Tienen alrededor de 500 chicos anotados, sin embargo, en medio de la pandemia, no logran conseguir los padrinos necesarios mientras las clases están empezando paulatinamente en la gran mayoría de los establecimientos.

"Nosotros llevamos a cabo este proyecto con mucho entusiasmo y esfuerzo. El año pasado lo pudimos hacer antes de la pandemia, por eso mucho de los niños conservan la mochila, pero muchos no", sostuvo Belén Cruceño, integrante del proyecto, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias.

Desde el proyecto, se invita a aportar una mochila o un kit de útiles: "Los voluntarios, padrinos que están dispuestos a colaborar y armarle una mochila a algún alumno o alumna, se anotan y allí nos comunicamos con ellos y les informamos a que niño van a apadrinar y a que grado iría", agregó la joven.

Teniendo en cuenta la realidad de muchas familias en medio de un nuevo comienzo de clases en un particular año, muchos donas útiles sueltos y usados en buen estado, el problema es que este año se extendió la lista de los pequeños beneficiados. En el 2019 fueron 367, el 2020 unos 422, mientras que ahora son más de más de 500: "No tenemos padrinos, y solo pudimos armarle todo a 245. No queremos que ningún chico se quede sin sus materiales, por eso la propuesta es que puedan juntar con amigos, compañeros de trabajo, así no es tan costoso para los padrinos, que como sabemos, muchos se han quedado sin empleo", finalizó Belén.