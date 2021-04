Comenzó a crecer la curva de contagios en Río Negro

Ante el crecimiento del número de contagios de coronavirus en Río Negro, lo que indica la llegada de la segunda ola que afecta a todo el país, la situación sanitaria varía a diario por lo que la gobernadora decidió realizar un nuevo análisis con los intendentes para adoptar nuevas medidas de restricción en caso de hacer falta.

Casi tres meses después de lo anunciado, los hospitales modulares de Nación ya está listos para funcionar en Bariloche y Las Grutas. No llegaron para la temporada de verano como estaba previsto y tampoco tendrá el uso para el cuál fue pensado por el gobierno nacional cuando los anunció. De todas maneras servirá para contener en parte la segunda ola, sobre todo en la cordillera, donde los casos se dispararon en los últimos días, como efecto del aluvión de turistas recibidos en Semana Santa, hace apenas 10 días.

Junto al ministro de @ObrasPublicasAR,@gkatopodis , recorrimos el Centro Modular Sanitario Turístico de Bariloche. En el contexto de COVID-19 es un apoyo muy importante, sobre todo de cara a la temporada de invierno. pic.twitter.com/GWb7Q6JfC5 — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) April 13, 2021

Precisamente, la curva de contagios se aceleró en Bariloche, que ya se ubica dentro de los parámetros indicados por Nación para considerar ciudad de alto riesgo epidemiológico. Pese a este dato, la gobernadora ratificó su decisión de la semana pasada de mantener las restricciones implementadas desde hace meses, con prohibición de circulación solo durante la noche.

Durante la visita del hospital modular de Bariloche, la mandataria reconoció que hay "una variación en la situación sanitaria" y que en los próximos días habrá una nueva reunión con intendentes para analizar la realidad y la proyección en cada una de las zonas de la provincia.

Al igual que el presidente Alberto Fernández, que delegó en los gobernadores, Carreras resolvió implementar la misma fórmula para que una medida tan antipática como nuevas restricciones no dañen exclusivamente su imagen, más en un año electoral que tiene complicado al oficialismo provincial ante la grieta y polarización que se manifiesta la previa de las elección legislativas de medio término.

A diferencia de 2.020, en que la extensa cuarentena se sostuvo en la premisa de resguardar la salud por sobre la economía. Hoy volvió a reiterar esa premisa y ponderar que se debe resguardar la salud y la actividad económica, este año se incorpora la generación de recursos a la prioridad del resguardo personal.

La gobernadora fue clara: "Por el momento vamos a seguir como estamos, vamos a volver a sentarnos a evaluar semana a semana” y que se analizará cada ciudad en particular, que ese fue el pedido que hicieron los intendentes para no generalizar con medidas extremas. De todas maneras, no puntualizó con la situación con Bariloche que tiene casi mil infectados.

La intención de Carreras es de "restringir lo menos posible" para "defender la salud de manera integral” y mantener la actividad económica que le permite a la gente obtener los recursos para cubrir las necesidades básicas "para poder salir adelante”.

En cuanto a los hospitales modulares, las camas de internación previstas mutaron a camillas y la atención será de manera primaria para detectar Covid. Se podrán hacer testeos, con un laboratorio para tener resultados "de manera instantánea", aseguró el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, quien además señaló que "va a prevenir, anticipar y descomprimir las salas de terapia de Bariloche porque puede ser que ahora tengan pacientes que solo requieran una terapia intermedia o en cuidados intermedios".

Además reconoció que la ambulancia prometida: "Está adjudicada y hay algún problema en la provisión, pero es una cuestión de días. Con el resto del equipamiento, puede faltar algún detalle operativo pero en general estamos bien".