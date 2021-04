“Cerrá el pico, hace un año que no nos atendés”

El secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi se mostró molesto por la denuncia judicial del gobierno provincial por irrumpir junto a delegados y otros dirigentes del gremio en una escuela pública de Viedma.

Esta mañana, Scalesi señalo en Radio La Super de Roca “que no mientan. Si tengo que ir a dar explicaciones a la Justicia, yo se las doy. De qué protocolos hablan, no rompimos ningún protocolo. Hasta alcohol nos pusimos cuando ingresamos. Lo que pasa es que no pueden hacer un acto político con chicos solo para entregar 30 tablets”

«Quiero aclarar que no rompimos nada, no nos peleamos con la Policía. Somos una carmelita descalza al lado de otras organizaciones gremiales de nuestra provincia. Que nos digan que protocolo rompimos”, añadió Scalesi en clara alusión al gremio ATE.

«Donde vaya la gobernadora Arabela Carreras nosotros vamos a ir. Para que vea el descontento de los estatales ante los míseros aumentos salariales, que desde hace años viene perdiendo contra la inflación», manifestó

Finalmente, sobre el intercambio de palabras que tuvo con la ministra de Educación Mercedes Jara Tracchia, manifestó que «sólo le dije cerrá el pico, hace un año y medio que no nos atendés y querés hablar acá. Cerrá el pico y danos una audiencia como te la hemos pedido y dialogamos».

Esta mañana el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan presentó la denuncia contra Scalesi. Explicó que se incumplieron todos los protocolos sanitarios, se provocó un riesgo de incendio por el uso de bengalas y se causaron momentos de tensión y temor entre los presentes, especialmente los alumnos de segundo grado que esperaban recibir sus tablets del programa “A Rodar Escuela”. Solicitó que se investigue si los manifestantes cometieron el delito de acción pública (Artículos 205 y 239 del Código Penal) además de otros que quedan a criterio del Ministerio Público Fiscal.