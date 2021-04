Largas colas para cargar nafta en el Alto Valle

"¿Che, dónde hay nafta?" Es la pregunta que hace todo el que tiene auto, camioneta o moto, en esto no hay distinción de tamaño del vehículo ni condición económica. Es que el desabastecimiento por los cortes de ruta en Neuquén afecta toda la región, desde Cipolletti hasta Viedma o la Línea Sur, todas las ciudades tienen el mismo problema, ya que la red de estaciones de servicio más importante del país es la de YPF que abastece desde su planta en Plaza Huincul. Y por más que la compañía prometió enviar combustibles desde Villa Mercedes, San Luis, la logística es complicada porque los camiones que dispone en Cuyo se encuentran afectados a la distribución en esa zona y los de acá, no pueden ir hacia allá porque están bloqueados en los piquetes.

El fenómeno es complejo y es por eso que se ven colas eternas en distintas estaciones de servicio que aún cuentan con combustible, generalmente de otras petroleras que no sean la estatal. Hay personas que hacen la cola porque necesitan el combustible para trabajar o para ir a otras ciudades por un turno médico, por ejemplo. Pero también está aquel que por las dudas saca su auto lleno del garage, lleno de tierra porque no lo usa y va a hacer la cola porque en la radio dijeron que no había nafta. "Ese por las dudas no sabés lo que nos perjudica, porque se lleva algo que a otro le puede hacer falta", reconoció a mejorinformado.com Osvaldo Villareal, propietario de la estación de servicio de Alem casi Córdoba en Cipolletti.

Hace dos días que sólo tiene Gas-Oil premium y "nos prometieron que mañana nos llegará un camión desde San Luis con algo de nafta, tampoco es tanto, deben ser unos 7 mil litros de cada uno", explicó el empresario, quien reconoció que esa cantidad en una estación de servicio chica como la de él se vende en un día, en condiciones normales, pero "con la demanda que hay no sé si quedará algo para después del mediodía".

En la ciudad se ven colas de casi dos kilómetros para cargar combustible. Las estaciones de servicio de otras petroleras manejas stocks bastante más bajos que las YPF y eso también se siente porque no pueden abastecer a todo el movimiento de las distintas ciudades del Alto Valle.

Pasado el mediodía llegó un camión a una de las cinco estaciones de servicio de la petrolera estatal de Cipolletti, la de calle Fernández Oro y España, y en cuestión de minutos la cola llegó superó las 10 cuadras. Para cargar en la Axion de Mariano Moreno y San Luis, la cola era un tanto más larga y llegaba hasta la ruta 151.

En Roca, la situación es similar. Las YPF no tienen nafta y solo tienen la promesa de que a última hora de la tarde o mañana a la mañana podrá llegar algún camión desde San Luis. En la Shell de 9 de Julio y Mendoza, la cola desde ayer supera las 13 cuadras.

Ante la desesperación por no encontrar combustible, esta mañana se corrió el rumor de que en la estación de servicio de bandera blanca de Cervantes había, por lo que en cuestión de horas superó el récord de ventas.

La misma situación o peor que en el Alto Valle se vive en el resto de la provincia. En las YPF de Viedma y Patagones aún continúa la provisión normal de Infinia Diesel, porque llega desde La Matanza o Mar del Plata, pero todas las naftas son llevadas desde Plaza Huincul y los piquetes no permiten el paso de los camiones. Mucho peor es en la Línea Sur, donde no hay estaciones de servicio de otras petroleras, en este caso el desabastecimiento es total.