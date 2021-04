Rucci: "Sorprende la rapidez en dictar la conciliación"

Los petroleros privados de todo el país anunciaron ayer que comenzarían un paro total por 24 horas, pero a las pocas horas del anuncio, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria, por un plazo de 15 días, y convocó a la primera audiencia para el jueves 22. En este sentido, Marcelo Rucci, secretario administrativo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, contó al aire de La Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias que "sorprendió la rapidéz en dictar la conciliación, salimos de la reunión y ya estaba".

Además Rucci detalló: "No pedimos aumento, pedimos recomposición salarial. Fue un año en el cual los trabajadores petroleros hicieron un gran esfuerzo por el artículo 223 bis (Ley de contratos de Trabajo). En el momento que lo firmamos, el compromiso fue que terminado esto nos íbamos a sentar a arreglar todo. Pero llevamos 5 reuniones y no hemos tenido ni una sola oferta"

En cuanto al conflicto de Salud en Neuquén y sus implicancias y consecuencias en el sector petrolero, Rucci expresó: "Creo que el reclamo de Salud es legítimo como el nuestro, somos esenciales, y todos tenemos compañeros que han perdido la vida por el virus. Este reclamo termina generando malestar entre trabajadores, pero se que no es la intención de los autoconvocados. Ellos están en la primera línea ante el Coronavirus y deberían ser reconocidos, es un reclamo que como lo tenemos nosotros lo tienen ellos"

"Hay muchos compañeros que no están pudiendo ir a trabajar, y otros que no pueden bajar. Abogamos por una pronta solución, no solo por esto, sino por el desabastecimiento que ya se ven en muchas localidades" dijo Rucci.