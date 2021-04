La inundación en la guardia del Castro Rendón, en primera persona

"Yo grabé el video que difundimos en las redes sociales, porque no es la primera vez que llueve y se inunda la guardia. Si bien esta vez fue importante, en otras ocasiones también pasa. Quise mostrar lo que pasa en la guardia con una lluvia más compleja" contó al aire de L a Primera Mañana por AM550 y 24/7 Canal de Noticias , el enfermero Mauro Herrera, quien se desempeña en la guardia del Hospital Castro Rendón.

"Se inundó la parte de adelante, de consultorio de la guardia. Donde están los pacientes internados, no. Teníamos gente en ese sector y la tuvimos que evacuar, y también sacar computadoras y equipos electrónicos por temor a una electrocución. Tuvimos que correr todo." contó Herrera.

Respecto a la situación en la mañana después de la tremenda tormenta que azotó al Alto Valle anoche, y al motivo que lo llevó a registrar las imágenes, el enfermero manifestó: "Esta mañana la situación se normalizó. Pero el video lo hice para visibilizar también como se trabaja porque tenemos un montón de falencias. Recién llegó una persona fracturada y no tenemos férulas. Con cartón tuvimos que improvisar una, pero así podemos ocasionar más daños de los que tienen. Además renunciaron 5 médicas especializadas en emergencias, que se prepararon para eso. Ahora trajeron nuevos médicos, pero si me preguntás a mi, yo prefiero que me atienda alguien especializado. Esto la población no lo sabe".