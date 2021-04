Escuela cerrada por falta de gas y agua

El Centro Provincial de Enseñanza Media Nro.7 "Malvinas Argentinas" de Junín de los Andes, no pudo iniciar las clases presenciales este año, por problemas edilicios que no fueron reparados a lo largo del 2020, a pesar que estuvo paralizada la actividad escolar.

El 8 de marzo pasado, las autoridades del establecimiento - el más antiguo de Junín- comunicaba a padres y alumnos que el edificio no se encontraba en condiciones, porque "falta la inspección de gas de Camuzzi, las ventanas de varias aulas tienen rotas o faltan las fallebas, no se cambió el tanque de agua que se pinchó y abastece a los baños de docentes y discapacitados, y además falta cubrir la suplencia de 5 auxiliares de servicio " .

El tiempo transcurrido no modificó la situación , por lo que esta semana padres, docentes y alumnos decidieron manifestarse, y comunicaron lo siguiente: "se reunieron frente a la institución en reclamo a la reapertura la cual no se esta llevando a cabo a raíz de no contar con las condiciones adecuadas. La escuela no tiene servicio de agus ni gas, esto impide la presencialidad de los alumnos y docentes. Que la comunidad toda se entere de las situación actual de nuestro sistema de educación local.

Se firmo entre los presente una nota que será entregada al juzgado, aguardando pronta solución".

La situación del colegio de Junín, es reflejo de decenas de problemas similares que los directivos y comunidades educativas de toda la provincia vienen planteando al Consejo Provincial de Educación y al ministerio desde que se confirmó el regreso a la semipresencialidad a las aulas.

Desde ATEN oportunamente se denunció que 150 establecimientos tenían problemas edilicios o de falta de personal, que impedía un normal regreso a clases. Desde Arquitectura Escolar sin embargo reducen notablemente ese número a apenas una docena.

Lo concreto es que centenares de alumnos neuquinos no pudieron retornar a las aulas ni siquiera semana por medio, y como en este caso ya buscan la intervención de la justicia.