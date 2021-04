Robaron la Virgen de la cumbre del cerro Wayle

El norte neuquino continúa indignado tras el robo de la Virgen de las Nieves, que estaba ubicada en la cumbre del Cerro Wayle, a 45 kilómetros de Chos Malal.

El hecho se conoció el sábado 13 de abril, cuando un montañista de la zona, realizó un ascenso y se dio cuenta que la virgencita no estaba. “Mi compañero, el día hizo un ascenso y se llevó la sorpresa de que la virgen no estaba. Da mucha bronca, es una imagen que protege a las personas que realizan la actividad de montaña”, informó Jorge “Coco” Gómez, guardaparque de la zona.

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, Gómez explicó que "era muy difícil que el viento la hubiera sacado del lugar porque estaba como adentro de una pirámide de piedras. Estaba muy bien protegida y ya hace más de 15 años que estaba ahí y nunca le había pasado nada”.

Además, aseguró que este episodio se debe a que, con la pandemia, muchas personas comenzaron a salir a caminar o andar en bicicleta al cerro, algo que antes no era habitual. “Ahora siempre encontramos grupos muy numerosos y por ahí hay gente que no entiende esto de la montaña. No sienten la montaña como nosotros”, concluyó.