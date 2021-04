Salud y Educación, temas centrales en la sesión

La única sesión de esta semana fue suficiente para que se debatan a viva voz los temas de agenda de la provincia: salud, educación, salarios, justicia y ambiente. Si bien no se ha votado ninguna ley, entre declaraciones y comunicaciones legisladores provinciales expusieron sus posturas. Como era de esperarse hubo fuertes cruces por la situación de los "autoconvocados de Salud", por las escuelas cerradas y por los aumentos de salarios al personal legislativo, incluyendo la dieta de diputados y diputadas, como tildó la Izquierda "salarios VIP". Todo esto en una sesión en la cual se votó para que no se llevaran a cabo los apartados de "Otros Asuntos" y "Homenajes" momentos que suelen ser destinados para plantearse temas candentes.

Una de las votaciones que sí tuvo el apoyo unánime de todos los sectores políticos que integran la Cámara, fue la Declaración (N°3048) en la cual "se apoya al Sindicato de Prensa y sus trabajadores/as de prensa en su lucha por el derecho a cobrar el adicional del 40% por zona desfavorable (austral o patagónica)". "Unánimemente nos pronunciamos a favor del reclamo de lxs periodistas de la patagonia, por el derecho a cobrar el adicional por zona desfavorable, austral o patagónica" mencioanron desde la cuenta del bloque oficialista.

SALUD

Hubo varios proyectos que ingresaron los últimos días en los cuales se solicitaba una solución y reconocimiento a los trabajadores de la Salud. Ninguno obtuvo preferencia para ser tratado hoy en la Cámara y fueron girados para el camino formal y el debate en comisiones. "Somos diputados y no podemos presentar un proyecto con datos inexactos. Estamos transitando una pandemia que sobrepasa cualquier plan. Los médicos sabemos que vamos a pasar momentos difíciles, pero no ésto. ...Tenemos que cuidar a los profesionales, nos referimos al proyecto de los terapistas en específico y sabemos que se van a enfermar porque estamos en un momento especial. Pero el análisis debe hacerse completo, no así. Debe ser tratado de forma integral", expresó el presidente del bloque del MPN, Dr Maximiliano Caparróz.

"No solo no aprueban la preferencia del proyecto sino que también se ofenden porque les pedimos que arreglen las escuelas. Haganse cargo, esta situación es recurrente, llevan más de 50 años gobernando. Son buenos ganando elecciones, pero gestionando son pésimos. Hoy más que nunca en el Día de la Salud, y ya con el país atravesando la segunda ola de contagios. Omar Gutiérrez debe reconocer la labor de profesionales y trabajadores de este sector brindando una solución urgente al conflicto que atraviesan.", atacó el diputado de Juntos por el Cambio, Lucas Castelli.

AMBIENTE

Al tratarse la regulación de los mecanismos de designación de los representantes de la sociedad civil que deseen formar parte del Comité de Alerta Hídrico Ambiental creado por Ley 3076, hubo cruces entre la miembro informante y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente (H); Lorena Abdala del MPN y su par del Frente de Todos, Soledad Salaburu. Ambas defendían sus despachos y estuvieron en desacuerdo a cerca de la modalidad de selección de estos representantes que integran el Comité.

EDUCACION

La diputada del Frente de Todos, Lorena Parrilli se ocupó del tema educativo remarcando que tras el inicio de clases, se han observado “importantes problemas edilicios, falta de mantenimiento en los edificios escolares, y falta de asignación de cargos docentes y de auxiliares de servicio” en la provincia de Neuquén. Dijo que todo ello imposibilitó el retorno de las clases tanto presenciales como virtuales, “en varias escuelas de la provincia”; es por eso que presentó dos pedidos de informes dirigidos al Consejo Provincial de Educación. Propuso, además, que desde la Legislatura se pregunte no sólo sobre las obras de infraestructura escolar sino también sobre las condiciones para la conectividad. Su planteo presentado tampoco obtuvo los votos para ser tratado "sobre tablas" y seguirá el camino formal en comisiones.

JUSTICIA

En cuanto a la Justicia, se aprobó el pliego de la Dra María Fernanda Diaz, prestando acuerdo legislativo para que sea designada como Fiscal del Caso para el Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Zapala. También se votó a favor de la designación del Dr. Mauricio Ernesto Macagno para su designación como Defensor Público Penal para el equipo Operativo I de la unidad operativa del Ministerio Público de la Defensa, con funciones en Neuquén capital.