En San Martín los comercios no aceptarán más restricciones

En San Martín de los Andes, los representantes de los comercios afirmaron que no aceptarán más restricciones, en un contexto en el cual la segunda ola de coronavirus golpea a la provincia que tiene un 97% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Lucas Mántaras, presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de la localidad, en conjunto con PyMes, comerciantes, productores y emprendedores, le dicen "no al cierre de comercios, no a las restricciones horarias", y aseguran que el comercio no contagia.

En el aire de La Primera Mañana por AM550, Mántaras aseguró: "Nosotros manifestamos que el comercio no es un factor de contagio, pero la medida más fácil es restringir la actividad económica del sector privado. El año pasado estuvimos 9 meses cerrados al turismo y nuestra región depende de eso".

"Durante 9 meses vivimos de lo que generamos puertas para adentro. Puertas adentro San Martín no genera nada porque vive del turismo"

En cuanto al manejo de la pandemia desde el Estado, el representante de los comerciantes dijo: "El Gobierno nacional envió un hospital modular para instalar en noviembre, que recién se terminó hace un mes y todavía no está equipado. Pedimos que antes de restringir hagan lo que tienen que hacer".

"Le pedimos al intendente y al Concejo Deliberante, es que cuando vayan a tomar alguna medida de restricción consulten al sector privado, porque nunca fuimos consultados. En noviembre se tomaron medidas y no se acataron porque necesitamos seguir trabajando"

La provincia tiene 4.339 casos activos en todo el territorio y Neuquén capital es la ciudad con más contagios, con 1.485. Después le siguen Plottier con 353, Zapala con 332, San Martín de los Andes con 310.