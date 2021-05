¿Quiénes son los Bonnie y Clyde neuquinos?

Ayelén Antiñir y Franco Puentes, son pareja, tienen 26 años y un importante prontuario de delincuencia. Hace años que van mutando por varias zonas capitalinas. Hace un tiempo habitan el barrio Islas Malvinas. El vecindario vive con miedo. Les tienen terror, son violentos, agresivos y sufren varias adicciones tanto de alcohol como de drogas.

Sus conocidos rostros hasta el sábado, solo eran del vecindario, luego sus caras se viralizaron por las redes sociales por haber molido a golpes a Antonio Martínez, el "Tata" de 97 años querido por todos los vecinos. El abuelito, ahora, lucha por su vida en terapia intensiva en el Castro Rendon.

Franco Puentes, tiene 26 años y quedó imputado por atacar ferozmente a Horacio "Tata" Martínez de 97 años.

Hace unos años que Antiñir y Puentes son pareja, delinquen juntos y atemorizan a todo aquel se lo cruce. "Hoy en la audiencia en fiscalía presentamos siete testimonios de personas que tienen temor por sus vidas", sostuvo el Gustavo Lucero, abogado de la familia de Martínez, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias, agregando que "hay vecinos que pensaban irse del barrio. Son personas violentas, conflictivas, se drogan, consumen, no tienen un domicilio estable ni trabajo. Tuvieron denuncias pero no condenas. Son conocidas personas que generan incomodidad, miedo".

Ayelén Antiñir, tiene 26 años y quedó imputada por atacar ferozmente a Horacio "Tata" Martínez de 97 años.

Los jóvenes delincuentes asechan todo lo que tienen en la mira, para ellos no hay límite, no les importa la vida del otro, se hacen propio lo ajeno, sus vidas no tienen rumbo ni futuro. Desquiciados atacan con violencia, con patadas, con golpes solo por conseguir "unos mangos", para el alcohol, para las drogas.

Ayelén tiene un hijo, perdió su custodia y vive con sus abuelos. Ella junto a Franco viven en situación de calle, van mutando, como dos prófugos, al estilo de Bonnie Parker y Clyde Barrow, dos fugitivos, ladrones y criminales de los Estados Unidos. Se caracterizaban por tenerse un gran amor, y siguieron unidos hasta el momento de su muerte. Esto último, aún no sabemos si será el caso de Ayelén y Franco, si morirán juntos o cada uno tras las rejas.