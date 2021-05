En Río Negro hay más casos y muertes, de personas más jóvenes

Como cada miércoles, la secretaría de Políticas Públicas de Río Negro brindó un panorama de la situación epidemiológica y dio datos alarmantes.

“Es preocupante la situación sanitaria de la provincia. Los casos se duplican a diario. Aparecen muchísimos más casos que el año pasado y se dan muchas muertes. Son pacientes más jóvenes que se mueren o están con respirador. Desde que empezó la pandemia ayer tuvimos el número más alto con 580 casos nuevos”, expresó Ibero

Agregó que desde el ministerio de Salud “nos juntamos con sociólogos, con personas de salud mental, con personas que saben de comunicación. Pero todos tenemos una gran negación de lo que está pasando. Quizás hasta que nos toca alguien muy de cerca y nos duele. No es que Río Negro hace todo mal o que la Argentina hace todo mal. El mundo entró en la segunda ola. Con dos metros y barbijo lo podemos frenar”

Muestras del Malbrán

Sobre la evolución de otras cepas en la provincia, Ibero señaló que “en Roca hubo una variante de la cepa Británica. Es una señora que viajó a Buenos Aires, que ya está de alta con buena evolución. Y hubo 3 variantes de la cepa de Manaos, son 2 que viajaron de Buenos Aires y La Plata y el otro desde el exterior. En Bariloche hay 5 variantes de la cepa de Manaos: 3 vinculados a un viaje de egresados y 1 con antecedentes de viajes a Haití y Sudáfrica y el otro con viajes a Chile. Todos están de alta. Ahora se mandaron 24 muestras que aguardamos los resultados”

Clases presenciales

La secretaria de Políticas Públicas del ministerio, Mercedes Ibero, se metió en la polémica determinación del gremio de los docentes, que resolvió suspender las clases presenciales por tres días. “En las escuelas no se contagian las burbujas enteras. La gente afuera de los colegios se contagia, pero están tan bien hechos los protocolos que no se contagian en las burbujas. De 25.000 docentes que hay en la provincia hay 170 positivos. De 200.000 estudiantes hay 116 casos y de 5000 porteros hay 24 casos. Dentro de las escuelas no se dan los contagios y quien define la continuidad de las clases es Educación en consenso con Salud”, aseguró.