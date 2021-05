Peluqueros y gimnasios trabajaron al aire libre

No solo los gastronómicos o los comercios protestaron ayer por las nuevas restricciones. Hay otros rubros que tampoco pueden trabajar. Es por eso que en señal de reclamo también salieron a la calle.

En el caso de los gimnasios, llevaron algunos elementos para realizar actividad física en la plaza más céntrica de Roca, la que está ubicada justo al frente de la municipalidad de Roca. Colchonetas, pesas y sanitizantes se pudieron ver en las clases

El otro sector que decidió llevar su reclamo a las calles es el de peluquería. Al igual que los gimnasios, salieron a cortar el cabello en plena calle

“Necesitamos trabajar, no queremos subsidios. Hemos demostrado, en todo este tiempo, que podemos cumplir los protocolos, respetar las normas y así nos castigan. Nosotros si no podemos abrir, no podemos trabajar, ¿cómo cortamos el pelo con delivery?", protestó una de las peluqueras

La idea de ambos sectores fue mostrar el enojo, el malestar y la disconformidad a las nuevas medidas de restricción y realizar un entrenamiento al aire libre, “para demostrar que el movimiento y la actividad física son sinónimos de salud y que el sedentarismo es uno de los factores que provoca muchas y múltiples enfermedades".