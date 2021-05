Corradi Diez: "En 2020 se duplicó el presupuesto de Salud"

Ricardo Corradi Diez, ministro de Ciudadanía pasó por los micrófonos de La Primera Mañana por AM550 y recordó las medidas que ya rigen en la provincia: "Principalmente lo que pasa frente a este tipo de medidas es que se da un comportamiento colectivo en el cual pensamos si las medidas nos afectan y si las cumplimos o no. Estas medidas apuntan a reforzar los cuidados. Con el tiempo el virus fue tomando un comportamiento difuso, y dependía de si el gobierno tomaba o no medidas, como si no hubiera un problema mundial serio".

El acuerdo entre Neuquén y Río Negro es hasta el 21 de mayo. Por el momento las medidas son estas, y si todos retomamos los cuidados seguramente los casos van a bajar y se va a ver un respiro en el sistema.

"Los controles estarán a cargo de los municipios en coordinación con la policía de la provincia" adelantó el ministro.

"En el 2020 cuando se iniciaba la pandemia, que era desconocida para el sistema, cómo iba a afectarnos a nosotros era muy incierto. Todo ese año se duplicó el presupuesto de Salud para reforzar las zonas sanitarias. Esto no se dejó de hacer. El esfuerzo en respiradores y equipamientos sigue. Pero no se trata solo de las camas, sino de recurso humano también que las atiendan en cuanto a los profesionales, a los terapistas"

Escuchá la nota completa en AM550: