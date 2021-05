Hubo furor de asistencia al Casino antes de la restricción

Una despedida espectacular a la "normalidad" en el Casino hicieron los cultores de sus atracciones lúdicas este domingo, último día antes de la vigencia de las nuevas restricciones en la capital neuquina, y el hecho tuvo fuerte repercusión en las redes, a partir de la publicación de fotografías de la larga cola de gente que se formó para entrar a la sala de juegos.

"Igual no lo entenderían... Enfermaron a la gente con las máquinas, ruleta y naipes y ahora que se hace...", apuntó una internauta en uno de los perfiles que comunicaron la novedad. "Después dicen no me alcanza para esto y lo otro y van a regalar dinero y a la pasada a contagiarse y contagiar a los suyos y a otros cuando regresen", sentenció otro, para rematarlo después con un "por gente como está nunca vamos a avanzar en la Argentina".

Otra participante del foro se permitió reflexionar "Q tanto critican , como si nunca hubiesen ido a un casino , mientra se lo paguen ellos , vayan a criticarle al gobierno o a su querido Gutiérrez de que xq siguen los casinos abiertos habiendo tantos supuestos casos, si la gente va al casino es xq los …", dijo, sin terminar la frase.

En el mismo contexto de posteos, otro participante lanzó aquello de "Argentina país generoso...", y le agregó que "bueno total después son atendidos por los que se relajaron todo el año pasado como dijo Fernández".

Las contradicciones estuvieron a la orden del día. Así, una mujer acotó "Buenaaay así es el q tiene plata q,disfrute", y enseguida, otra sostuvo que "Desps se quejan que no tienen plata. Se contsgisn y desps como si nada van a cargarle la vida a los que se cuidan".

Por supuesto, respetamos la singular forma de escribir en las redes.