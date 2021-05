Desde la estación china “pueden interceptar señales” de satélites

Los múltiples usos que se le pueden dar a la estación de observación del espacio que China tiene enclavada en territorio neuquino no están en discusión desde el punto de vista técnico; y la gran duda acerca de esos usos, que pueden incluir la intercepción o vigilancia de señales satelitales y de comunicaciones, nace fundamentalmente del escaso o nulo control efectivo que se hace sobre las instalaciones que permanecen herméticamente cerradas, a unos pocos kilómetros de Bajada del Agrio.

“Toda la tecnología es dual. Se puede usar para una cosa u otra”, dicen los defensores de la base China en Neuquén. Curiosamente, el mismo argumento es utilizado por quienes ponen en duda el uso exclusivamente científico -observación del espacio profundo- que se ha firmado con las autoridades de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Jose Kucher, un ingeniero neuquino que se desempeña en instalación de enlaces de comunicaciones e informática, un entusiasta radioaficionado desde 1976, no tiene dudas al respecto: “en nuestro país tienen a la vista satélites que no están al alcance desde el territorio de China, por lo cual pueden interceptar señales emitidas de estos satélites, así como interferir la recepción de los mismos, si ellos así lo desean”, dijo, ante la consulta de mejorinformado.com.

¿Es cierto que la Estación de Observación china se maneja directamente desde ese país?

Sí. Los mismos operadores que manejan las estaciones espaciales en su territorio manejan remotamente la de Neuquén, vía internet

¿Es posible, dentro del concepto de la tecnología dual, que se pueda utilizar para vigilar o interceptar comunicaciones de satélite y otras cuestiones que tienen que ver con las telecomunicaciones?

Sí, así es, dado que en nuestro país tienen a la vista satélites que no están al alcance desde el territorio de China, por lo cual pueden interceptar señales emitidas de estos satélites, así como interferir la recepción de los mismos, si ellos así lo desean. Quiero decir que es algo que también seguramente vienen haciendo los Estados Unidos en sus bases de ultramar. Más allá de lo que hagan o no hagan, tener en muestro territorio un objetivo estratégico, potencialmente a eliminar por la OTAN, de una nación conflictiva como China, a mí me preocupa.

Kucher aceptó las preguntas sin problema, aunque esto no es habitual cuando la requisitoria es en torno a la estación china. Los intereses son fuertes, condicionan. Y tienen que ver precisamente con las comunicaciones, y la impiadosa guerra comercial entre las potencias principales del mundo y que se libra con singularidad en este rubro.

