El cohete chino que cae a la tierra se sigue desde Neuquén

El cohete Long March 5B, fabricado y lanzado al espacio por China, está cayendo a la tierra. No se sabe con exactitud cuándo caerá -se estima que este fin de semana- ni dónde. Tampoco si llegará a la atmósfera lo suficientemente desintegrado como para no causar mayor daño. La trayectoria, irregular, del ingreso a la tierra del cohete tiene un particular interés para Neuquén, pues su trayectoria inquietante se sigue desde la estación que China tiene en territorio de esta provincia, en cercanías de Bajada del Agrio.

Esta estación china, ubicada en un predio de 200 hectáreas que son consideradas territorio chino al menos por 50 años, se opera directamente desde el país asiático, y en estas horas, con otras instalaciones ubicadas en China, sigue al Long March 5B. Sin embargo, pese a tener aquí la antena, los neuquinos saben tan poco sobre la trayectoria del cohete como el resto de los mortales.

Desde Beijing aseguran que el riesgo de que el cohete que quedó fuera de control luego de separarse de la estación espacial de Pekín cause daños en la Tierra es "extremadamente bajo", luego de que Estados Unidos advirtiera sobre un posible peligro. "La probabilidad de causar daños es extremadamente baja", dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, al señalar que "la mayoría de los componentes se destruirán" al entrar en la atmósfera. Las autoridades "informarán de la situación de manera oportuna", agregó.

China invirtió miles de millones de dólares en su programa de exploración espacial, para reflejar su creciente perfil global y poderío tecnológico, siguiendo los pasos de Estados Unidos, Rusia y Europa. De esta manera, el espacio se convirtió en el más reciente escenario de enfrentamiento entre China y Estados Unidos.

El lanzamiento del primer módulo de la estación espacial china "Palacio Celeste" en abril pasado, con equipo de soporte de vida y espacio habitacional para astronautas, marcó un hito en los ambiciosos planes de Pekín de establecer una presencia humana permanente en el espacio. El presidente Xi Jinping lo calificó como un paso clave en "la construcción de una gran nación de ciencia y tecnología".

China también anunció en marzo planes de construir, junto con Rusia, una estación lunar separada. Esa instalación, planeada para la superficie o la órbita de la Luna, estará equipada para realizar investigaciones experimentales y será el mayor proyecto de cooperación espacial de China hasta la fecha. También será monitoreada desde Neuquén.