Tras test de alcoholemia positivo, el fiscal pidió disculpas

El fiscal de Villa La Angostura Adrián de Lillo, quien dio positivo al test de alcoholemia en un control policial realizado el pasado jueves, le pidió disculpas a la comunidad y al fiscal jefe, Fernando Rubio, ante quien se puso “a disposición”, para “ser sometido (en caso de así considerarlo) al trámite disciplinario que entienda debe llevarse adelante”.

En una actitud opuesta a la asumida por el juez de Garantías Diego Piedrabuena -quien protagonizó un escándalo en un hipermercado y fue detenido-, dijo que se someterá a la actuación administrativa que se disponga. Además, pagó la multa aplicada por el municipio angosturense.

De Lillo fue retenido en un control policial luego de retirarse de un restaurante. Allí el test de alcoholemia arrojó que conducía con 0.61 gramo de alcohol en sangre , cuando el límite es 0,5 como lo fija la ley nacional.

A continuación la nota enviada por De Lillo al fiscal Jefe Rubio:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de poner en su conocimiento el suceso ocurrido en el día de ayer, en el cual durante un control de alcoholemia que me realizaron mientras conducía, arrojó que manejaba con 0.1 gr. de alcohol en sangre por encima de lo permitido.

En tal sentido le hago saber que siendo aproximadamente las 21:00 horas del día 17 de junio del año en curso, en estricto cumplimiento de las normas epidemiológicas vigentes a nivel provincial y especialmente en ésta localidad, concurrí a cenar a un Restaurant denominado “Al Alba” ubicado en la Avenida Arrayanes de esta ciudad de Villa La Angostura, en compañía de 3 amigos; donde consumí dos vasos de cerveza, estimando que con esa cantidad no excedería los límites de consumo permitidos en la ciudad.

Momentos previos a las 23:00 horas (de acuerdo a los permisos de circulación vigentes) nos retiramos de ese establecimiento junto a mis 3 amigos y me dirigí hacia mi vehículo que se encontraba estacionado sobre la Avenida Arrayanes en la puerta del local gastronómico.

Que habiendo recorrido aproximadamente 50 metros, observé que personal policial de la Seccional n° 28 estaba efectuando un control vehicular; en virtud de lo cual detuve la marcha de mi rodado y espere que el agente de seguridad se acercara a mi vehículo.

Una vez junto a mí, el agente policial me solicitó mi licencia de conducir y el resto de la documentación vehicular, a lo cual accedí con sumo respecto hacia la autoridad, e hice entrega de la misma.

Posteriormente se acerca otro agente policial y me invita a realizar el control de alcoholemia, al cual accedí a llevar adelante inmediatamente.

Luego de ello el oficial que realizó el control, me informa que había arrojado un total de 0,61 (cuando conforme a la normativa imperante en la localidad de Villa La Angostura se permite un máximo de 0,5); con lo cual se me hace saber que me hallaba excedido en 0,1.

Ante tal resultado inmediatamente me puse a disposición del Oficial para que me indicara cual era el procedimiento que debía llevar adelante. Así las cosas, me fue exhibido el resultado del test impreso, el cual firme inmediatamente reconociendo la infracción cometida.

Además de ello le hice entrega de mi Carnet de Conducir para su debido secuestro, conforme la normativa indica.

Luego procedí a firmar el Acta de Infracción, en la cual reconocía expresamente la falta cometida, poniéndome en todo momento a disposición de la autoridad de control para cumplir con las directivas que me fueran impartidas.

Además de ello solicité la presencia de una persona allegada, para que fuera ella quien estacionara el vehículo en un lugar seguro (toda vez que ante el resultado positivo era mi deber no conducir desde ese momento el rodado). Posteriormente esta persona de mi confianza en primer lugar estacionó el rodado en un espacio público habilitado y seguidamente me llevó hasta mi hogar.

En el día de la fecha (luego de haber sido vacunado con la primer dosis de COVID-19), concurrí en horas de la mañana personalmente al Tribunal de Faltas de esta ciudad, donde voluntariamente reconocí la infracción cometida, firmando las actas de rigor y solicité me fuera informado cual era el monto a pagar por la multa que me fuera labrada. Una vez informado que el monto ascendía a un total de 9.900 pesos, pagué el monto de la infracción cometida en ese mismo momento.

En virtud de todo ello, para cerrar el informe pido las disculpas correspondientes a Ud. y a la sociedad, poniéndome a entera disposición del Sr. Fiscal Jefe para ser sometido (en caso de así considerarlo) al trámite disciplinario que entienda debe llevarse adelante.

Saludo a Ud. muy atentamente.-

Adrián De Lillo - Fiscal de Caso