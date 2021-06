Vizzotti: "ninguna dosis de ninguna vacuna se vence"

"Estamos trabajando no solamente para que se sigan iniciando esquemas, sino para que lleguen segundas dosis y se completen", con estas palabras, la ministra de salud, Carla Vizzotti se refirió a la completación de esquemas de las diferentes marcas. A modo de aclaración y haciendo referencia a que no hay fecha límite para completar el esquema de inoculación contra el Covid-19, dijo que “ninguna dosis de ninguna vacuna vence” y que con la primera dosis se genera “un 80% de inmunidad”.

Al recibir este lunes un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la titular de salud continuó: “Si logramos avanzar con la vacunación y con los cuidados, seguramente va a ser menos importante el rebrote y podamos sostener este descenso que se está viendo en la mayoría de los aglomerados urbanos”.

Durante la tarde de esta jornada de feriado en el país, también llegará la primera carga de 768.000 dosis de una partida de dos millones de la vacuna del laboratorio Sinopharm cuya recepción se completará el miércoles.

Según los datos del Monitor Público de Vacunación, fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 20.630.190 de vacunas, las cuales fueron aplicadas 18.198.899: 14.504.810 recibieron la primera dosis mientras que 3.694.089 ya cuentan con el esquema completo.

El 26 de marzo, y conforme con lo que venía sucediendo en el resto del mundo, la ministra Vizzotti consensuó junto a sus pares de las 24 jurisdicciones argentinas, diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra Covid-19 para proteger a la mayor cantidad de personas con alguna condición de riesgo lo antes posible y reducir el impacto de las muertes por esta enfermedad.

"En todas las vacunas, la protección se brinda a partir de la primera dosis y lo que hace la segunda es extenderla en el tiempo", explicó por su parte la médica infectóloga Florencia Cahn.



Y continuó: "Es importante explicar que los esquemas de vacunación no se reinician, es decir que hay que respetar el mínimo entre las dosis pero no hay un máximo, y lo que se fija como intervalo no implica que la protección se venza".