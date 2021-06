Gastronómicos de Centenario quieren los horarios de Neuquén

Tomando como ejemplo las ampliación de horarios determinada por el municipio de Neuquén Capital, comerciantes gastronómicos de Centenario enviaron una nota al intendente Javier Bertoldi pidiendo se sigan los pasos tomados por Mariano Gaido. Y es que, hasta ahora, la circulación y actividad comercial se mantiene entre las 6 y las 20 horas, a excepción de los gastronómicos que podrán tener retiro en puerta (take away) y delivery hasta las 23 horas.

"Nos dirigimos a Usted para solicitar encarecidamente se puedan adecuar los horarios de los locales gastronómicos y afines tal cual lo implemento Neuquén Capital en el día de la fecha, hasta las 24 hs de manera presencial respetando los protocolos y el aforo establecido. Cabe recordar que desde el 14/6 en la capital neuquina, se extendió el horario para los locales gastronómicos que pudieron atender clientes hasta las 23", indicaron.

Justifican este pedido en que se genera una desventaja competitiva y que no llegan a cubrir los costos variables, por lo que deberán cerrar prontamente.

Así, lo expresaron desde Cámara de Industria, Comercio y Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre:

"Desde el sector gastronómico de Centenario consideramos que la no adecuación pronta de los horarios genera una competencia dispar con la ciudad capitalina, una desventaja competitiva y un restricción a nuestras fuentes de ingresos diarias, ya que el sistema take away o delivery no genera el flujo de caja esperado y con esto no llegamos a cubrir los costos variables, o sea el punto de cierre, que es aquel en el que los ingresos cubren exactamente los costos variables de forma que las pérdidas son iguales a los costos fijos."