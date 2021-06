Estudiaron mosquitos en Junín y ganaron un premio nacional

En los últimos años fue muy común ver a Marianela Pepe, Juan Wehinger y Lucio Martínez tomando muestras de agua de los encharcamientos del río Chimehuín en Junín de los Andes. Sumaban conocimientos para un proyecto de investigación que coordinó la profesora Ana Prieto y que les valió ganar el Premio Argentino Junior del Agua 2021. Superada esta instancia nacional, irán por el premio mayor: el Stockholm Junior Water Prize (una especie de Nobel juvenil del agua), que se realizará en forma virtual en agosto en Suecia.

La directora del proyecto señaló por AM 550 y 24/7 Noticias que la investigación se centró en la caracterización de los hábitats de larvas y pupas de mosquitos en esa ciudad cordillerana. “En los dos últimos años estuvimos tomando muestras, principalmente en primavera y verano” indicó, al tiempo que recordó que los tres estudiantes “hace mucho que venían trabajando, desde el 2016 y 2017” y que ya tres veces habían sido preseleccionados a nivel nacional pero con segundos y terceros premios.

Además de aclarar que no pertenecen a una escuela sino a un Club de Ciencias, Prieto consideró que el premio reconoció el trabajo realizado, la determinación de las especies de mosquitos que existen en Junín donde se concluyó que en la región no se encontró el mosquito que trasmite el dengue “que se ha ido expandiendo desde el norte al centro del país, pero por suerte acá no está y que es algo que no sabíamos”.

En el contexto mundial de pandemia por coronavirus, la competencia internacional en Estocolmo será en forma virtual “ya se tradujo el proyecto al inglés y después del 15 de julio tienen una entrevista con los jurados internacionales y allí también tendrán que exponerlo los chicos en inglés”. Finalmente, Prieto destacó la participación en Suecia de los tres estudiantes que representarán a la Argentina, la experiencia que obtendrán y la vinculación con otros jóvenes del mundo que también llevan a cabo estudios sobre el agua.