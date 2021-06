Murieron 7 trabajadores petroleros por Covid en 15 días

En el día de ayer, desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se realizó una amenaza retirar a los trabajadores de los yacimientos, en medio del repunte de la actividad en Vaca Muerta, teniendo en cuenta la falta de respuesta del gobierno nacional, ante su pedido de compra de manera particular de vacunas.

Esta mañana, en diálogo con AM550, el secretario general del sindicato, Guillermo Pereyra contó: "Queremos comprar 300 mil dosis, para inocular a 150 mil personas. Nosotros necesitamos 60 mil dosis, el resto las queremos donar a Neuquén y Río Negro para toda la población, porque tienen toda la logística para vacunar. La provincia no tiene ningún problema, el gobernador dijo que ponía toda la logística a disposición, pero desde Nación no tenemos respuesta".

La situación en el sector es alarmante por el nivel de contagios y muertes, al igual que en el resto de la sociedad. Ante este panorama, Pereyra detalló: "En una sola empresa tuvimos 90 contagios, y en dos semanas 7 muertes de trabajadores petroleros, personas jóvenes, por eso estamos muy preocupados".

"Nosotros no queremos sacarle las vacunas a la población. En la provincia hay un plan de vacunación muy bueno, pero nosotros queremos conseguirlas de manera particular, y no es un capricho. El promedio de edad de los trabajadores petroleros es entre 39 y 40 años y no entran en estas etapas del plan de vacunación".

En relación con las gestiones que llevaron adelante hasta el momento, Pereyra contó que hablaron con varios laboratorios, entre ellos Astrazeneca de Israel, "pero chocamos con las limitaciones a nivel local. Nadie que quiera traer vacunas de manera particular lo puede hacer por el momento, por las limitaciones económicas para operar en dólares fuera del país.

"Las empresas petroleras quieren ser parte del proceso formando un pool de compras".

El secretario general del sindicato aseguró que van a esperar hasta el viernes próximo "o sino vamos a retirar a los compañeros de los yacimientos para que se aíslen en sus casas. No es una medida de fuerza, o de acción directa. Es una medida de prevención para que no se sigan contagiando compañeros, más allá de todos los protocolos que hay que están muy bien, pero no son suficientes".