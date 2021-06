Sapag: "En Neuquén no necesitamos más frenos"

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) festeja hoy 60 años desde su fundación. Es el único partido provincial formado durante la proscripción del peronismo que aún hoy sigue vigente en el país. Desde 1962, un año después de su formación, ganó todas las elecciones a gobernador. Un referente de pura cepa de este partido es Jorge Sapag, dos veces elegido como máximo mandatario provincial. Hoy en La Primera Mañana por AM550 analizó el contexto de Neuquén en el país y en el mundo, y los cambios que trajo la crisis por el Coronavirus: "La pandemia es la peor tragedia de la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Ahora que asumimos que es una guerra contra un enemigo invisible que sabemos que todo el 2021 se lo va a llevar. Nos tendremos que posicionar desde el futuro para el presente y preguntarnos cómo actuó cada uno en la pandemia, para saber dónde estamos parados y saber si fuimos solidarios" dijo Sapag.

En relación a los cambios sufridos en la conducción del MPN en el transcurso de los años, el exmandatario sugirió: "Tenemos que analizar por separado al partido, a la provincia y a los gobiernos del partido en la provincia, son distintas realidades. El MPN en su fundación tenía banderas que hoy están vigentes: El federalismo, la democracia, el humanismo, la justicia social, la defensa de los recursos naturales, el ser simples y sencillos. Tenemos que volver a esta sencillez. Muchos dirigentes hemos usado mucho el "yo".

En relación al contexto en el cual la provincia está inmersa, y teniendo en cuenta las riquezas con las que cuenta la región a la hora de evolucionar, desarrollarse y contribuir con el país, Jorge Sapag no dudó: "Neuquén es la provincia del país que más posibilidades tiene, pero no se puede ser una provincia rica en un país pobre".

"Desde el 2002 hasta hoy la inflación aumentó 6.300%. Hoy la pobreza en el país es del 40%, y la provincia no tiene fronteras pero sí límites, y la pobreza fluye. En un país que no encuentra las soluciones macroeconómicas es imposible crecer. Neuquén abastece al país con sus riquezas, pero necesitamos que la nación encuentre el rumbo de unidad nacional, de paz social, sin grietas. Neuquén le puede aportar al país tanto gas y petróleo como para pagar la deuda externa en los próximos 15 años. Pero necesitamos refundar la República".

Sobre el contexto energético, y el desarrollo a través de los años en la provincia, Sapag dijo que "Neuquén es pura energía", porque "abastece al 22% de la energía eléctrica del país". Además recalcó que hay que prestar atención a "las nuevas concesiones de las represas hidroeléctricas porque las que las provincias tienen que ser actores fundamentales. Los recursos son provinciales. Las regalías hidroeléctricas por mes son 30 millones de pesos, con eso no podemos construir nada, somos extranjeros en nuestra propia tierra".

Su mirada sobre la cuestión hidroeléctrica, y el impulso a Vaca Muerta en sus gobiernos le dan estatus de importancia a la hora de opinar sobre el tema. En este sentido Sapag dijo: "Somos productores del 40% del petróleo que produce la República y del 55% del gas. Si tuviéramos libertad de acción podríamos tener mucha más producción. En Neuquén no necesitamos más frenos. Los frenos son las leyes macroeconómicas que se imponen. La inflación es destructiva, junto con la emisión monetaria, el déficit, el contrabando, la evasión. No hay manera de salir adelante si no tenemos moneda. En China son marxistas pero respetan las leyes de la economía, por eso pudieron sacar a 400 millones de personas de la pobreza, no es un tema ideológico, sino económico".

Escuchá la entrevista completa a Jorge Sapag en AM550: