Comerciantes de Junín piden extender el horario

En la tarde de este martes, pequeños y medianos comerciantes de Junín de los Andes solicitaron al intendente Carlos Corazini la habilitación del horario comercial hasta las 20 hs y para los locales gastronómicos hasta las 23 hs. "La gente no puede seguir poniendo lo que no tiene", expresó Silvano Bonaccorso, presidente de la Cámara de Comercio de dicha localidad.

“Ante el apremiante contexto que conlleva esta pandemia, los emprendimientos no soportan más restricciones de sus actividades y piden especial atención para evitar el cierre definitivo en muchos casos. Del mismo modo, una vez más reiteramos que los sectores a los cuales representamos han demostrado responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos vigentes garantizando el cuidado de sus clientes y personal”, dice el comunicado.

Mientras municipios como Rincón de los Sauces, Plottier y Neuquén modificaron sus horarios, en Junín de los Andes continúa rigiendo el DNU provincial que prohibe la circulación después de las 18 hs. "Pedimos poder dejar a nuestros comerciantes trabajar porque estamos en total y plena baja temporada, no tenemos una temporada invernal como otras ciudades que pueden recuperar. Venimos muy golpeados de la temporada de verano tan acotada por el fenómeno de la pandemia y la gente no puede seguir poniendo lo que no tiene”, expresó en diálogo con 24/7 Canal de Noticias.

En este sentido, señaló: "Necesitamos que el que defiende el puchero detrás del mostrador tenga la posibilidad de llegar a fin de mes. No es en contra del Gobierno, que nos entienda, que vayamos todos para el mismo lado. Con protocolo y todo, dos horas más no le van a afectar a Salud".

En tanto, en Zapala, informaron que se amplió su horario de atención de comercios y habilitó hasta las 20 horas el horario de circulación en la vía pública. "Es un alivio tener más horas abiertos, hace tiempo venimos peleando por esto. Esa extensión nos alivia un poco porque la verdad que el comercio está sufriendo penurias tremendas", expresó Osvaldo Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de la localidad al Noticiero Central.