Varios municipios adoptaron sus propios horarios

Desde hoy rige nuevamente, y hasta el viernes, la Resolución emitida por el gobierno de la provincia del Neuquén, que estableció horarios tope de comercio y circulación para todo el territorio de 6 a 18. Sin embargo se conocieron decisiones de algunos municipios que adaptaron esas medidas a las necesidades de sus localidades, especialmente las económicas.

Cutral Có, nunca las modificó, y continuó con horario de comercio hasta las 19 y circulación hasta las 20. Plottier, adhirió al DNU presidencial la primer semana después del 21 de mayo, pero luego flexibilizó el horario comercial hasta las 20 y de circulación hasta las 21. Hoy, analiza modificar la modalidad de los gastronómicos a quienes no les reditúa el delivery o retiro en puerta, y piden trabajar con clientes y un aforo del 30 por ciento.

Rincón de los Sauces es otra ciudad que, de adherir plenamente a las medidas, decidió a partir de hoy ampliar el horario de comercio y circulación de 6 a 21.

Otra ciudad que se diferenció fue San Martín de los Andes, que decidió ampliar las posibilidades de trabajo a los gastronómicos hasta las 23 con comensales, y al resto de los comercios hasta las 20. También la circulación se extiende hasta ese hora.

Las Coloradas, acaba de dar a conocer su decreto municipal, ampliando también la circulación hasta las 20.

En todas las localidades el horario para delivery siguen siendo las 23, con la diferencia entonces, de aquellas donde se permitirá comensales en mesa en el interior de los locales.

Evidentemente, la urgencia económica empieza a pesar demasiado por sobre la gravísima situación sanitaria de la provincia, donde el 100 por ciento de ocupación de camas UTI se mantiene ya por varias semanas.

De hecho, en Neuquén Capital, si bien no se dijo nada en contrario sobre la vigencia de la Resolución ministerial, en la práctica no se cumple. Los comercios se ven abiertos según el barrio, incluso hasta la medianoche, y durante el fin de semana de confinamiento estricto los locales no esenciales estuvieron abiertos, y las confiterías con comensales en sus mesas durante toda la jornada, incluso en algunos casos, más allá de las 18.