Neuquén extendió el horario de circulación y comercios

Luego del pedido de comerciantes y de la Asociación del comercio industria producción y afines de Neuquén (ACIPAN), se flexibilizó el horario comercial y de circulación en Neuquén. El Intendente Mariano Gaido, resolvió mediante un decreto que hasta el próximo viernes (cuando vencen las restricciones vigentes), se habilitarán nuevos permisos.

En el documento, la municipalidad de la capital provincial extiende que:

El horario comercial y de circulación será desde las 6 hasta las 20.

El aforo se mantiene al 30%.

En el documento con fecha 6 de junio, (decreto municipal 0417), destaca que desde el ejecutivo local también habilitan la práctica deportiva para atletas de mediano y alto rendimiento en los espacios habilitados con el estrictos cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

"Es una muy buena noticia, porque realmente lo necesitamos mucho", sostuvo Daniel González presidente de ACIPAN, en diálogo con el Noticiero Central 24/7 Noticias. Asimismo, agregó que "la situación viene muy complicada por las restricciones del año pasado, los cortes de ruta de este año y toda esta situación acumuló muchas perdidas, los trabajadores no están en condiciones de cerrar". Además, resaltó que lo esencial era hallar un equilibrio de actividad económica con todos los protocolos necesarios: "Era lo más razonable y se logró".

Cabe destacar que este lunes por la tarde, Comerciantes Unidos de Neuquén se manifestaron "en contra del abuso policial" que sufren los propietarios que no cumplen con el horario de cierre estipulado por el DNU nacional. El punto de quiebre sucedió este fin de semana cuando dos patrulleros se acercaron a "El Norteño", almacén ubicado en las calles Gatica y Favaloro, para exigirle a su propietaria que cierre el negocio. "No vamos a cerrar, ya no da más la situación. Vendimos un auto para pagar los impuestos", se escucha decirle la comerciante a uno de los cinco policías que se presentó en el lugar, en un video que circuló en las redes tras el episodio.