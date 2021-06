Otra advertencia desde el sistema de salud

La provincia de Neuquén continúa con un índice alto de riesgo epidemiológico. A pesar de observarse un leve descenso de contagios diarios, la cantidad de muertes por coronavirus no cede. Y si bien las jornadas de vacunación se implementan con rapidez apenas llegan lotes, todavía falta mucho camino por recorrer. A esto se le suma que ya son varios los municipios que flexibilizaron las medidas restrictivas dictadas por el gobierno provincial, incluso la ciudad de Neuquén y Zapala ya permiten la circulación hasta las 20 horas.

En este contexto, esta tarde, tanto desde el sistema público como del privado se pidió a los ciudadanos seguir respetando el distanciamiento argumentando que la situación sanitaria es compleja con ocupación al máximo de las instalaciones.

"La baja o no de la circulación es muy importante y tiene impacto directo y consecuencias reales en el sistema de salud, para bien o para mal. Consiste en ganar tiempo para avanzar con el plan de vacunación, contar con los recursos para atender a las personas que necesita atención en nosocomios y en domicilios; y bajar los contagios. Si bien en los últimos días se ha generado una percepción de baja de los casos de Covid 19, continuamos con un promedio semanal cercano a los 750 contagios diarios, número que iguala el mayor pico registrado durante la llamada “primera ola”. Pero, además, es importante resaltar que una eventual baja en la curva de contagios no se traduce de manera inmediata en la normalización de la atención sanitaria, sino que esto demanda un tiempo mayor, en el que resulta de vital importancia mantener todas las medidas adoptadas".

Compartimos el comunicado completo en el cual también se menciona a preocupación por la extensión horaria en las diferentes localidades :

"Ante la delicada situación que enfrentamos como sistema de salud por la suba sostenida de contagios en el marco de la pandemia por Coronavirus y la saturación de la atención sanitaria, atención que se ha visto exigida al máximo en toda nuestra provincia, asistimos con preocupación a diversas modificaciones sobre las medidas tendientes a la baja de la circulación. En lo que respecta a la atención sanitaria, los niveles de requerimiento de internación siguen siendo muy altos y esto se traduce en una ocupación máxima, de manera sostenida, de la capacidad de camas UTI de la provincia. La edad de internación registra una marcada baja respecto al año anterior y personas jóvenes con cuadros graves ocupan hoy nuestras terapias. Hemos alertado ya en otras oportunidades sobre esta situación y a diario vemos en los medios de comunicación como se suceden situaciones dramáticas relacionadas con ello. Familias atravesadas por el dolor, que piden, con gran angustia, una solución a cuadros desesperados. Angustia que también sentimos desde el sistema de salud, donde nos encontramos trabajando arduamente para atender las situaciones que se nos presentan. Ante esta lucha contra el Covid19 hay dos medidas que se han probado en el mundo y han dado resultados. Primero, la aplicación de vacunas y segundo los nuevos usos, hábitos y costumbres. Dada la crítica situación epidemiológica, en la provincia se implementaron diversas estrategias para avanzar con rapidez en la vacunación. Por dos semanas consecutivas se recibieron lotes de vacunas de aproximadamente treinta mil dosis cada vez y en ambas ocasiones se dispuso comenzar inmediatamente su aplicación, mientras se continúa ampliando la población objetivo. Sin embargo, como ya mencionamos, la vacunación es una de las herramientas que se plantean a nivel mundial para frenar la pandemia, pero requiere tiempo para que las personas que son vacunadas puedan desarrollar inmunidad contra el virus y siempre debe ser acompañada de la adopción de las medidas básicas de prevención -uso correcto del barbijo, lavado de manos, distancia física de 2 metros, ventilación de ambientes-. En este sentido, la baja en la circulación de la movilidad ciudadana se suma a este conjunto de herramientas y pretende generar efectos a plazos más largos sobre la situación sanitaria y epidemiológica, situación que no es posible resolver de un momento para otro. La baja o no de la circulación es muy importante y tiene impacto directo y consecuencias reales en el sistema de salud, para bien o para mal. Así, por todo lo expuesto, solicitamos a la comunidad en su conjunto que reflexione sobre lo que está en juego cada vez que acciona en detrimento de disminuir la circulación, ya que desde el Sistema de Salud lo único que deseamos es reducir la mortalidad y la curva de contagios para poder brindar la atención necesaria y de calidad que se merecen los neuquinos y neuquinas. Mientras continuamos trabajando sin descanso para atender a todas las personas que llegan a las distintas clínicas y hospitales de la provincia y nos sentimos interpelados por la angustia y la desesperación que atraviesan distintas familias, le pedimos a la comunidad una vez más que se cuide para poder cuidarlos y cuidarlas. Firmantes: Ministra de Salud, Andrea Peve, Subsecretario de Salud, Alejandro Ramella, Administrador general del ISSN, Néstor Martin, Jefa de Zona Sanitaria Metropolitana, Alejandra Espinosa, Jefe de Zona Sanitaria I, Néstor Miranda, Jefe de Zona Sanitaria II, Carlos Quarin, Jefa de Zona Sanitaria III, Georgina Terranova, Jefe de Zona Sanitaria IV, Cecilia Alonso Perín Jefe de Zona Sanitaria V, Jorge Conti Tagnali, Dir. Htal. Provincial Neuquén, Adrián Lammel, Dir. Htal. Horacio Heller, Víctor Noli, Dir. Htal. Bouquet Roldán, Fabiola Rodríguez, Dir. Htal Plottier, Francisco Facci, Dir. Htal Centenario, Carlos Florines, Dir. del SIEN, Luciana Obregón, Dir. Médico de Establecimientos de salud del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Martín Regueiro, CEMIC/Clínica Chapelco, Rodrigo Rabufetti / Mariana Córdoba, Policlínico Neuquén, Humberto Lorandi, Clínica de Imágenes, Alejandro Schroeder/Alejandra Oliva, Clínica Pasteur, Juan Peláez / Ignacio Veltri, Clínica San Agustín, Jorge Ferrari, Clínica San Lucas, Andrés Gallardo, Policlínico ADOS, Sergio Luscher