Los neuquinos, ¿confían en la vacunación?

En medio de la intensa campaña de vacunación que lleva la provincia de Neuquén, 24/7 Canal de Noticias salió a la calle y le consultó a los vecinos del bajo neuquino si ya se habían colocado una o dos dosis de la vacuna, si confían en ella y si continúan cuidándose con las medidas de prevención pese a estar inoculados.

En su mayoría, respondieron estar vacunados pero tan solo con la primera dosis. "En mayo me vacuné con la Sputnik-V y estoy esperando la segunda, va a tardar pero es mejor estar vacunado", dijo Marcela. "La vacuna es lo mejor para cualquier enfermedad, ojalá todo el mundo piense como yo porque es el único remedio para este virus", expresó un vendedor ambulante. Cabe destacar que de 352.028 personas que recibieron la primera dosis, 88.000 recibió la segunda.

Quienes aún no están vacunados, mientras que en pocos casos se debe a cuestiones de horarios, otros se mostraron desconfiados de los efectos secundarios que podría tener la vacuna. “Me genera desconfianza, preferiría esperar un tiempito a ver si tiene alguna repercusión mala en la gente, medio rápida la salida de la vacuna, la implementación”, dijo un vecino. “Hay gente que ha sufrido ACV, hay gente que ha muerto, depende del organismo”, expresó Cintia.

Con respecto a los cuidados que llevan pese a estar inoculados, todos aseguraron que se siguen cuidando de la misma manera: "Estoy todo el día en la calle y tengo todo el tiempo el barbijo, me cuido, no me junto. De la casa al trabajo", afirmaron.

Mirá la nota completa: