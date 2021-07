Sin luz ni calefacción, el drama de los vecinos de Trébol II

Llegado el invierno, el escenario que se vive en los barrios de Neuquén comienzan a ser aún más desoladores. La falta de leña y garrafas se profundiza con los problemas de luz que no permiten enchufar los caloventores para que los vecinos no sufran de las bajas temperaturas que azotan la región.

Daniel González, referente del merenderos Unidos, habló con 24/7 Canal de Noticias y denunció la falta de luz en el barrio. Los tres generadores que hay, no alcanzan para todas las familias que se asentaron en el último tiempo. A partir de las 19 horas, se quedan totalmente a oscuras y sin calefacción. "No podemos enchufar una heladera, una computadora. Hasta las 19 damos clases porque es mucho el faltante, no dan a basto los tres transformadores", aseguró.

En este contexto, resaltó el riesgo de tener incendios, por la forma en la que deben calefaccionarse y las casas precarias de madera en las que viven. "Hay familias que son mamás e hijos solos, abuelos y ancianos, es complicada la situación que estamos viviendo", expresó.

Si alguien quiere donar, puede acceder a su página de Facebook Comedero Unidos, o comunicarse al 2995182752. Piden colaboración con fideos, verduras y carne.

Mirá la nota completa: