Defensores del Pueblo canalizan pedido de presencialidad

Los defensores del Pueblo de Neuquén y San Martín de los Andes dirigieron una nota al gobernador Omar Gutiérrez, para solicitarle una audiencia para analizar y consensuar cómo será la vuelta a la presencialidad de clases en todos los niveles y sobre la situación edilicia de algunos establecimientos educativos.

En diálogo con FM Mitre Patagonia, Ricardo Riva, titular de la defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, señaló que en la nota, como argumento principal, “se hace hincapié en el daño que ha producido en los niños y jóvenes la falta de presencialidad y la importancia de ello en cuanto al valor pedagógico y socio afectivo” que tiene concurrir a las aulas.

“Lo que se ve en el espacio presencial es la verdadera contención académica y socio afectiva de todos los que son parte de esa comunidad educativa. La conectividad no está siempre garantizada, porque el 70% no se pudo conectar adecuadamente, entonces no es nada equitativo trabajar en esas condiciones”, señaló Riva.

La nota fue firmada por Riva y su colega de San Martín de los Andes, Fernando Bravo, y dirigida al gobernador y una copia a la ministra de Educación, Cristina Storioni.

“La enviamos ayer (por el lunes) porque la consensuamos con los papás. La ida fue adelantarnos al reinicio de clases y creímos oportuno hacerlo con esta anticipación”, aclaró.

“La dirigimos al Gobernador con copia a la ministra de Educación. Pero lo que importa, en definitiva, es que todos los sectores de la comunidad educativa tienen que estar involucrados. Todos deben sentarse y dialogar para buscar los mejores caminos. También señalamos que en muchos casos la situación edilicia de las escuelas no garantiza un retorno a la presencialidad, por lo que también tendría que estar el ministerio de Obras Públicas y los municipios, para ver de qué manera se puede cuidar esa situación y garantizar la seguridad de quienes tienen que entrar a esos espacios”, afirmó.

Riva destacó que a las pocas horas de enviada la nota, desde Educación le transmitieron que estaban confeccionando una respuesta. “Le dije a la secretaria que también sería bueno conocer qué informe tienen sobre las condiciones de las escuelas”, añadió.

“Se debe entender que esto no es algo en contra de nadie, sino a favor de aquellos que realmente son el objetivo fundamental de la educación, que son los niños y los jóvenes, que necesitan las garantías para llevar adelante esa tarea”, dijo.

Finalmente enfatizó que “Las dos defensorías del pueblo siempre nos pusimos a disposición del gremio (ATEN), nos pusimos a trabajar y el sindicato siempre estuvo presente cada vez que la defensoría lo llamó”.