Los despidieron 20 minutos antes de que terminara su turno

Los trabajadores del Centro de Violencia Familiar Ayutún de Centenario denunciaron el despido de los dos equipos de trabajo que están integrados trabajadores sociales, operadores y psicólogos.

A través de un comunicado habían denunciado días atrás que fueron notificados de sus despedidos veinte minutos antes de que terminara su jornada laboral. En ese marco se desmanteló el dispositivo que estaba destinado a la atención de 800 familias que están en situación de vulnerabilidad.



Por los profesionales que fueron despedidos del Centro Ayutun, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario, que fue respaldado por diferentes organizaciones, concretó un paro general para este martes 20 de julio y una movilización que se desarrolló desde las 10 hs en la Plaza Los Pioneros.

Cristian Salazar, Secretario General de SOEMC, dialogó con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, y comentó que a 15 días del despido y tras hablar con el Intendente, hubo avances en una negociación con autoridades municipales y 4 de los trabajadores serían reincorporados en sus puestos y uno sería trasladado hacia otra área del municipio.

Además dijo que “no es negociable cuando un compañero se queda sin trabajo, no es unos si y otros no”. Salazar comentó también que en la reunión el intendente hicieron énfasis en que este tipo de situaciones se tienen que notificar con mucha anterioridad, y “más cuando esos trabajadores atienden situaciones complicadas de violencia de otras familias”.

El SOEMC nuevamente se movilizó hacia el municipio para insistir en la reincorporación de la totalidad de los trabajadores a sus sectores específicos, aunque hasta ahora no han tenido respuesta más allá de los 4 que recuperaron sus puestos laborales.