"No vamos a entrar a escuelas en las que corra peligro la vida"

Susana Dellariva, secretaria adjunta del gremio docente ATEN, aseguró esta mañana en declaraciones a La Primera Mañana por AM550 en relación al regreso a las aulas luego del receso por las vacaciones: "No vamos a entrar a escuelas en dónde corra peligro la vida. Así como cuidamos la vida en junio, lo vamos a hacer ahora".

La gremialista aclaró que desde su sector van a ser "muy objetivos como lo fuimos en junio cuando dijimos no a la presencialidad porque los indicadores no eran buenos. Hoy los números son otros, felizmente y porque avanzó la vacunación y porque todos hicimos un gran esfuerzo. Estamos en una incidencia de 300/400 en algunas ciudades, y una ocupación de camas UTI cercana al 70%. No es la panacea, pero debemos volver a la presencialidad, con los protocolos, con las burbujas. Todo esto si las escuelas están en condiciones".

No entramos a ninguna escuela que esté en obra. Obras públicas debe firmar el final de obra. Y tampoco a las escuelas que hayan solicitado reparaciones importantes que no se hayan hecho: gas, agua, etc.

Dellariva contó que siguen acompañando a la familia de Mónica Jara y el resto de las víctimas de la tragedia de la escuela 144 Aguada San Roque, y dio un número que surge de un relevamiento realizado por el propio gremio: "De 132 escuelas relevadas, el 42 por ciento tiene problemas de pérdidas de gas".

En relación a la causa, la gremialista aclaró que su intención es saber los motivos de la explosión, y sobre todo, por qué una escuela que estaba en obra estaba habitada por docentes y niños. "Hay responsables y pedimos renuncias" dijo.