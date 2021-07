EDERSA pidió aumentar la luz un 81%

Comenzó a discutirse el nuevo cuadro tarifario eléctrico de la distribuidora EDERSA para los próximos cinco años. La audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad contó con la participación, vía Zoom, de quince personas representando a diferentes sectores productivos, comerciales, instituciones estatales y de la sociedad civil, entre otros.

La empresa EDERSA solicitó un incremento tarifario del 81% para los próximos cinco años. El incremento se fundamentó en el costo operativo del VAD (Valor Agregado de Distribución) y lo justificó en el congelamiento que se mantuvo durante el último quinquenio con una inflación que llegó al 500%. Además, se destacó el aumento de costos de mantenimiento y ejecución de las obras previstas, en los que se requieren materiales como postes, columnas, cables, transformadores, y la contratación de servicios, lectura de medidores y conexiones. Y propuso actualizaciones semestrales de las tarifas.

Uno de los participantes fue el intendente de Viedma, Pedro Pesatti. Señaló que “no vamos a avalar un aumento del 82% cómo pretende EDERSA en virtud de los incumplimientos de la empresa con sus usuarios, a la falta de inversión y a la consecuente pérdida de calidad del servicio eléctrico que se expresa en cortes sorpresivos y reiterados, independientemente del contexto socio económico que tampoco soporta más presión en las tarifas”.

Agregó que “los usuarios del servicio han sido cumplidores con sus obligaciones, pagaron su boleta de luz religiosamente, y, en consecuencia, vemos cómo muy necesario una autocrítica básica por parte de EDERSA ya que la calidad del servicio no se condice con el aumento que se pretende. La empresa no hizo las inversiones comprometidas en el contrato de concesión y, encima, se quedó con más de 2.700 millones de pesos que les cobró a los usuarios pero que no pagó a CAMMESA, la corporación mayorista del mercado eléctrico. Desde el gobierno de Viedma le pedimos al EPRE que no avale el aumento pedido por EDERSA”.

En tanto, la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati rechazó la aplicación de un aumento tarifario como el solicitado, en la medida que no existen motivos que justifiquen su pretensión. Señaló que “por el contrario, reclamamos a las autoridades de EDERSA que cumplan con los términos del contrato brindando un servicio de calidad, apelamos a la seriedad de su desempeño y a la responsabilidad social que le corresponde por ser una empresa monopólica en los lugares donde distribuye un servicio esencial calificado como un derecho humano”.

Agregó que “la empresa debe cancelar las deudas contraídas con el proveedor mayorista y debe rendir cuentas de ello al Ente Regulador, debe concretar un plan de inversiones asumiendo los costos que este demande, que el mismo sea monitoreado y evaluado semestralmente por la autoridad regulatoria y que estos costos de ninguna manera sean cargados a los usuarios”.

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro se manifestó en el mismo sentido. "Vemos este pedido de incremento fuera de toda lógica, teniendo en cuenta de que se trata del momento más crítico de las pymes rionegrinas. Asimismo, la empresa EDERSA ha ido actualizando su tarifa por sobre la inflación, por lo que la tarifa actual cubre ampliamente sus costos”, señalaron.

Tiempo de análisis

La Titular del Ente Provincial de la Electricidad, Isabel Tipping, informó que, con el equipo técnico del organismo, analizarán el pedido formulado por la empresa EDERSA y las exposiciones de los oradores y anunció que a fines de noviembre definirán el aumento, que tendrá vigencia a partir de diciembre.