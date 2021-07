Denunciaron violencia a los chicos de un hogar de Bariloche

Luego de recibir una denuncia de uno de los chicos internados en un hogar Caina, dependiente de la Secretaría de Estado para la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), organizaciones vinculadas a la infancia y miembros del Consejo para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, realizaron una presentación en conjunto para que la Justicia penal investigue distintos hechos de violencia a los que son sometidos los jóvenes alojados allí por disposición judicial.

La presentación fue realizada en el Centro de Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Precisamente esto fue utilizado por la gobernadora Arabela Carreras para minimizar el tema y darle un tinte político a la denuncia, teniendo en cuenta que el titular de esa cartera a nivel nacional es el ex intendente de Roca y rival en la elección a gobernador de 2019, Martín Soria. Es más, la titular del área, Roxana Méndez, participó ayer de distintas actividades junto con la mandataria provincial, quien la respaldó en su función.

A partir de la repercusión que generó el relato de este niño, acompañado por una carta, se han acercado trabajadores de la Senaf a nuestro espacio y nos han manifestado situaciones similares de violencias ocurridas. Estos trabajadores y trabajadoras, han indicado que tienen temor de perder su trabajo o ser sancionados si cuentan lo que allí ocurre

Aunque no trascendieron detalles de la denuncia, para preservar a los jóvenes allí albergados, se supo que hay al menos dos testimonios que dan cuenta de hechos de violencia sistemática a los que son sometidos los menores de edad judicializados, en una "violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sin dudas que acarrean ilícitos penales”, aseguraron en un comunicado de prensa. Aunque desde la SENAF negaron haber sido notificados de la denuncia en su contra, las organizaciones aseguraron que se presentaron en la Justicia ante la falta de respuestas.

“A partir de la repercusión que generó el relato de este niño, acompañado por una carta, se han acercado trabajadores de la Senaf a nuestro espacio y nos han manifestado situaciones similares de violencias ocurridas. Estos trabajadores y trabajadoras, han indicado que tienen temor de perder su trabajo o ser sancionados si cuentan lo que allí ocurre”, explicaron y además denunciaron que "un adolescente debió ser hospitalizado por nuevos hechos violentos en el Caina".

Aunque relativizó la denuncia y hasta le dio un tono de campaña política, la gobernadora dijo que hará una “investigación muy profunda para ver cuáles son los fundamentos de esa denuncia” y continuó con su tono relajado al asegurar que en su gestión están “tranquilos”. Y apuntó contra las organizaciones que impulsaron la denuncia: "me da mucha pena que se utilicen estos mecanismos porque se podrían haber acercado, consultando la situación, no hubo ningún tipo de acercamiento, me apena mucho porque en algún punto esto estigmatiza más los lugares".

Me da mucha pena que se utilicen estos mecanismos porque se podrían haber acercado, consultando la situación, no hubo ningún tipo de acercamiento, me apena mucho porque en algún punto esto estigmatiza más los lugares

En Río Negro funcionan 11 hogares Caina y que trabajan con situaciones muy complejas. Carreras contó que "que los niños y adolescentes llegan a estos hogares cuando se toma una medida de protección extrema, después de haber agotado muchas instancias”. Al tiempo que se mostró enojada: "no tenemos ningún problema que se investigue porque sabemos que se ha intentado de distintas maneras acompañar estos procesos de niños, niñas y adolescentes”.