Río Negro vacunará a casi 15 mil adolescentes

El próximo martes 3 de agosto comenzará la vacunación a jóvenes de 12 a 17 años con factores de riesgo en Río Negro. Así lo definió el ministerio de Salud de Nación para todo el país.

La secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero, confirmó la llegada de 15.120 dosis de Moderna para iniciar el proceso de vacunación a esta franja etaria. Entre los factores de riesgo se incluyen la diabetes tipo 1 o 2, la obesidad con IMC en grado 2 o 3, los chicos que tienen enfermedades cardíacas, todas las patologías respiratorias graves, enfermedades hepáticas, oncológicas, con VIH, entre otras.

“Todos los chicos con factores de riesgo se van a poder anotar, pero van a presentarse el día que los llamen porque esta no va a ser una vacunación abierta como se viene haciendo, sino que se los va a citar para que no se junte con otros grupos. Ante cualquier duda van a ver sus médicos, quienes los van a evaluar y van a tener que hacer un certificado para poder ser vacunados. Los mayores de 16, en todo lo que tiene que ver con salud legalmente pueden concurrir solos, no así los menores que sí tienen que ir acompañados o con el consentimiento de los padres”, señaló Ibero.

Agregó que “en caso de que los chicos no puedan movilizarse por su patología cada uno de los hospitales va a buscar la manera de llegar hasta el domicilio para vacunarlo”.

Río Negro tiene una población de 14.600 adolescentes aproximadamente comprendidos entre los 12 y los 17 años que tengan factores de riesgo, por lo que se calcula que, con la llegada del nuevo lote, estaría la franja cubierta.