Hospitalarios de Río Negro reclamaron mejoras salariales

Los trabajadores de la salud pública de Río Negro, nucleados en el nuevo gremio ASSPUR, realizaron una jornada nacional de lucha que incluye un paro total de actividades con suspensión de todas las prácticas programadas en algunos hospitales.

Cecilia Chavero secretaria adjunta de ASSPUR señaló que “decidimos en asamblea manifestarnos en los hospitales, en Cinco Saltos, Cipolletti y Campo Grande. Cada localidad definió su adhesión a la medida. En Roca se realizará un paro de actividades en todos los puestos periféricos y se reprogramaron los turnos”.

Agregó que “en septiembre vamos a cumplir un año sin tener una respuesta concreta por parte del gobierno provincial. No queremos generar un malestar en la gente. Es la sexta nota que le enviamos a la gobernadora Carreras y no nos responde. Le pedimos audiencia formal y sentimos que nos da la espalda. No nos escucha para nada. Le dice a la gente que hay un plus pandemia de 4 mil pesos y que con eso ya estaría. Lo que pedimos es una recomposición salarial, estamos todos por debajo de la línea de pobreza. Nuestros salarios están en un 80% en negro, el estado es el principal evasor”.

El gobierno minimizó la medida

El ministro de Salud, Fabián Zgaib, señaló que “la atención y las actividades en los hospitales de la provincia se dio con normalidad. Si bien es cierto que hay una jornada nacional organizada por Asspur a la cual Río Negro va a adherir, de ninguna manera se vieron afectadas las actividades programadas. Hicimos un relevamiento hospital por hospital y está asegurada la actividad normal en todas las instituciones”.